Απο τους Ατρόμητους Λάρισας στον ΠΑΟΚ ο 16χρονος Δημήτρης Σαμαράς

Ένα ακόμη ποδοσφαιρικό ταλέντο του θεσσαλικού κάμπου φεύγει με όνειρα για ποδοσφαιρική καριέρα σε μεγάλη ομάδα. Ο Δημήτρης Σαμαράς μεταπηδά από την ακαδημία ποδοσφαίρου “Ατρόμητοι Λάρισας” στον ΠΑΟΚ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

“Η διοίκηση των Ατρόμητων Λάρισας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την μεταγραφή του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή της Δημήτρη Σαμαρά ( γεννημένος το 2010) στην Κ17 του ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Σαμαράς ,ποδοσφαιρικό παιδί των Ατρόμητων, μετά από περίπου μια δεκαετία στα τμήματα του συλλόγου μας κάνει το μεγάλο άλμα για τα σαλόνια της Super League.

Ένας αθλητής, με ταλέντο, ήθος, συνέπεια και συνεχόμενη προσπάθεια, υπήρξε μέλος και βασικό στέλεχος της ομάδας μας αλλά και των Μικτών του Ν. Λάρισας.

Η οικογένεια των Ατρόμητων εύχεται στον Δημήτρη να έχει επιτυχίες και διακρίσεις στη νέα του ομάδα , να κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα και να “πετάξει” όσο ψηλότερα μπορεί!”

