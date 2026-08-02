Απόστολος Πέκας: Το ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ θα είναι νικηφόρο στις εκλογές όποτε κι αν αυτές πραγματοποιηθούν

Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών διεργασιών και ανακατατάξεων στον προοδευτικό χώρο, ο Απόστολος Πέκας μιλά για τη συμμετοχή του στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), τη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα και τους στόχους του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Παράλληλα, τοποθετείται για τις πολιτικές προτεραιότητες στη Λάρισα και τη Θεσσαλία, με έμφαση στις υποδομές, την περιφερειακή ανάπτυξη, την αποκατάσταση των καταστροφών και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Τέλος, απαντά στο ενδεχόμενο μιας μελλοντικής υποψηφιότητάς του και απευθύνει το δικό του μήνυμα προς τους πολίτες ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Συνέντευξη στον Θοδωρή Σταμούλη:

Ο Αλέξης Τσίπρας σας επέλεξε ως ένα από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ. Ποια είναι η σχέση σας με τον πρώην πρωθυπουργό και τι μπορεί να φέρει η ΕΛΑΣ στο πολιτικό στερέωμα;

Η συμμετοχή μου στη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι για μένα ιδιαίτερα σημαντική και τιμητική. Παράλληλα αποτελεί και μεγάλη ευθύνη, από τη στιγμή που το Εθνικό Συμβούλιο είναι το κεντρικό όργανο το οποίο θα οδηγήσει το νέο αυτό εγχείρημα μέχρι και τις εκλογές, τόσο σε πολιτικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο. Με τον πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μία ειλικρινής σχέση αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και θέσεων όσον αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας και κυρίως τις λύσεις αυτών. Εκεί άλλωστε προσανατολίζεται η δουλειά μας αυτή τη περίοδο. Δηλαδή η επεξεργασία θέσεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό, όπως πολύ συχνά τονίζουμε, θα γίνει όχι απλά με την πολιτική αλλαγή που είναι απαραίτητη να πραγματοποιηθεί στις ερχόμενες εθνικές, αλλά και μία αλλαγή πολιτικής από την επόμενη κιόλας μέρα. Από την κοινωνία, με την κοινωνία και για την κοινωνία θα προχωρήσουμε ώστε να καταφέρουμε να εκφράσουμε το σύνολο των ανθρώπων του μόχθου και της εργασίας, των ανθρώπων που επιθυμούν να προκόψουν στο τόπο τους μέσα σε ένα πλαίσιο αξιοκρατίας και διαφάνειας απέναντι σε όσους επιλέγουν ένα πλαίσιο διαπλοκής, αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας με στόχο τον προσωπικό πλουτισμό.

Μπορεί ο νομός Λάρισας να είναι ένα από τα “κάστρα” του Αλέξη Τσίπρα στις προσεχείς εκλογές;

Η αλήθεια είναι πως η ΠΕ Λάρισας, αποτελεί διαχρονικά βαρόμετρο των εξελίξεων για όλη τη χώρα. Επομένως θα ήταν ένα πραγματικά θετικό στοιχείο για την ΕΛΑΣ μπροστά στη προσπάθεια μας για νίκη στις εκλογές, στην ΠΕ Λάρισας να έχουμε υψηλά εκλογικά ποσοστά. Πιστεύω μάλιστα πως αυτό είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο, αν και είναι δεδομένα πως χρειάζεται πολύ δουλειά. Πάντως, πό την επιτυχημένη παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα μέχρι και τις καθημερινές συζητήσεις με τους συμπολίτες μας στην ευρύτερη περιοχή, παίρνουμε θετικά μηνύματα πως το εγχείρημα έχει ισχυρή απήχηση στους συμπολίτες μας. Ωστόσο, όπως ανέφερα απαιτείται σκληρή δουλειά και προσπάθεια αλλά είναι στο χέρι μας το επόμενο διάστημα, μέσα από τις περιοδείες που θα πραγματοποιηθούν και την εξειδίκευση των θέσεων να το κάνουμε πράξη.

Θα είστε υποψήφιος βουλευτής Λάρισας με την ΕΛΑΣ;

Είναι πρώιμη μια τέτοια συζήτηση. Θα θυμάστε πολύ καλά αυτό που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ανακοίνωση του κόμματος. «Πριν ήταν νωρίς, μετά θα είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα.» Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για την οργάνωση του κόμματος και την εξειδίκευση των θέσεων (πχ παρουσίαση του σχεδίου «Αριστοτέλης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση). Τώρα είναι η ώρα, μαζί με τα συντονιστικά του κόμματος που θα ανακοινωθούν σύντομα, να βγούμε στη κοινωνία, πόλη τη πόλη, χωριό το χωριό, πόρτα πόρτα. Να καταφέρουμε να κάνουμε συμμέτοχη στο πολιτικό σχέδιο της ΕΛΑΣ για ανατροπή της διεφθαρμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη και την εφαρμογή μίας ενναλακτικής, ρεαλιστικής προοδευτικής διακυβέρνησης στον τόπο. Σε κάθε περίπτωση εκτιμώ πως η ΕΛΑΣ θα συγκροτήσει τόσο στη Λάρισα, όσο και σε ολόκληρη τη χώρα ένα ιδιαίτερα ισχυρό και ικανό ψηφοδέλτιο, με άξιους και ικανούς υποψηφίους.

Ένα ψηφοδέλτιο νικηφόρο στις εκλογές όποτε κι αν αυτές πραγματοποιηθούν.

Οδικές υποδομές, περιφερειακή ανάπτυξη, αποκατάσταση καταστροφών από τις πλημμύρες. Είναι αυτά τα ζητήματα στις προτεραιότητες σας για τη Λάρισα;

Θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω στα παραπάνω την στήριξη του αγροκτηνοτροφικού τομέα και φυσικά να μην ξεχάσουμε εκτός από την αποκατάσταση των καταστροφών από τα πλημμυρικά φαινόμενα και την αποκατάσταση των καταστροφών από τον σεισμό του 2021. Σε κάθε περίπτωση τη δεδομένη χρονική στιγμή ένα είναι ξεκάθαρο. Η Θεσσαλία έχει αφεθεί στη τύχη της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και από τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Μετά τις φιέστες και τις υποσχέσεις στις κάμερες των πρώτων ημερών, το μόνο που μένει είναι η αναξιοπιστία και η αδυναμία της κυβέρνησης να τηρήσει ώστε ελάχιστα από αυτά που δεσμεύτηκε. Κανένα σχέδιο αποκατάστασης δεν έχει εφαρμοστεί, αντίθετα κάθε καταστροφή για τον κύριο Μητσοτάκη αποτελεί μία ευκαιρία για ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων στο επιτελικό κράτος με μοναδικό στόχο την ανάθεση των κονδυλίων σε φίλους και γνωστούς. Οι υποδομές τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε ζητήματα οδικής ασφάλειας θα είναι στις προτεραιότητες μας. Επίσης για εμάς η περιφερειακή ανάπτυξη και η παράλληλη στήριξη του αγροκτηνοτροφικού τομέα θα αποτελέσουν δύο από τους μεγαλύτερους στόχους μας. Ήδη τόσο μέσα από τις θέσεις που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στη Λάρισα το Φλεβάρη αλλά και το σχέδιο Αριστοτέλης που αφορά σε μια ριζοσπαστική πρόταση για τη διοικητική ανασυγκρότηση της Ελλάδας με στόχο τη μετάβαση από ένα συγκεντρωτικό μοντέλο σε μια πραγματική αποκέντρωση φαίνεται η ξεκάθαρη βούληση μας προς την κατεύθυνση αυτή.

Τι θα λέγατε στους κατοίκους του νομού Λάρισας εάν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές εκλογές;

Το πρώτο και σημαντικότερο που θα ζητούσα θα ήταν να συμμετέχουν όλοι στη μεγάλη δημοκρατική διαδικασία των εκλογών. Να μην μείνει καμία και κανένας στο σπίτι. Να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε ποτέ με την αδράνεια και την αποχή. Μέχρι τότε η ΕΛΑΣ και τα μέλη της θα αγωνιστούμε ώστε να τους πείσουμε πως αξίζει να εμπιστευτούν το πολιτικό μας σχέδιο για μία εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση. Είμαι αισιόδοξος πως στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της ΕΛΑΣ. Το ψηφοδέλτιο που θα βάζει τέλος στη μαύρη 7ετία διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και θα επαναφέρει τη χώρα σε ένα καθεστώς δημοκρατίας και αξιοκρατίας και που η ανάπτυξη και η ευημερία θα αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και όχι τους δείκτες και τους «λίγους και γνωστούς».