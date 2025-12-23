Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία στον κόμβο Νίκαιας – Κινήσεις να ανοίξει η αερογέφυρα

Στη Νίκαια της Λάρισας, η κυκλοφορία των οχημάτων εξακολουθεί να γίνεται από παρακαμπτήριους οδούς.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι αγρότες διευθέτησαν με κάποιο τρόπο τα τρακτέρ ώστε να δοθεί για τους εκδρομείς μια λωρίδα κυκλοφορίας και σε κάποια σημεία και μιάμιση λωρίδα κυκλοφορίας.

Ωστόσο, η αστυνομία απαγορεύει τη διέλευση από την Εθνική Οδό, οπότε η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριους.

Στη Λάρισα, η κίνηση κατά κύριο λόγο συγκεντρώνεται στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας-Βόλου, στο ύψος του Πλατύκαμπου, εκεί όπου υπάρχουν φανάρια όπου σταματούν οι οδηγοί.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη.

Αυτό συμφωνήθηκε μετά από συνεννόηση της αστυνομίας με τους αγρότες προκειμένου να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων. Το τμήμα της γέφυρας θα δοθεί όταν η αστυνομία εφαρμόσει όλα τα μέτρα ασφάλειας προκειμένου οι εκδρομείς να περάσουν από το σημείο χωρίς προβλήματα.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ertnews.gr και protothema.gr)