Από τον καύσωνα στις καταιγίδες: Στο «στόχαστρο» η Λάρισα και η ανατολική Θεσσαλία – Έρχεται ισχυρή μεταβολή του καιρού

Από τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, η Θεσσαλία περνά μέσα σε λίγες ώρες σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό, καθώς από την Παρασκευή αναμένεται έντονη επιδείνωση του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, κεραυνούς, μπουρίνια και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη Λάρισα και συνολικά στην ανατολική Θεσσαλία, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για τον νομό Λάρισας και τη Μαγνησία, ενώ για τα παραθαλάσσια και θαλάσσια τμήματα των δύο νομών η προειδοποίηση αναβαθμίζεται σε κόκκινη, λόγω της αναμενόμενης έντασης των φαινομένων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, από τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής οι νεφώσεις θα πυκνώσουν στη Λάρισα, με τις καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως τα ανατολικά τμήματα του νομού, την περιοχή της Αγιάς, τα παράλια του Κισσάβου και τις ακτές του Δήμου Τεμπών. Τα φαινόμενα αναμένεται να συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμου, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, ενώ θα διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.

Ακόμη πιο δύσκολες αναμένονται οι συνθήκες στη Μαγνησία και στις Σποράδες, όπου οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ιδιαίτερα έντονες καταιγίδες, κυρίως στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές. Για τις Σποράδες, μάλιστα, η κόκκινη προειδοποίηση παραμένει σε ισχύ μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Η απότομη μεταβολή του καιρού έρχεται αμέσως μετά τον πολυήμερο καύσωνα που έφερε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών στη Θεσσαλία, δημιουργώντας συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας. Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι η σύγκρουση των θερμών αερίων μαζών με ψυχρότερες θα ευνοήσει την εκδήλωση ισχυρών φαινομένων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πολίτες, ιδιαίτερα στις παραθαλάσσιες περιοχές της ανατολικής Λάρισας και της Μαγνησίας, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των καταιγίδων και να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών, καθώς τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν μεγάλη ένταση τοπικά. Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να εξασθενήσουν σταδιακά από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τη βελτίωση να ξεκινά από τη Λάρισα και να ακολουθεί η Μαγνησία λίγο αργότερα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr