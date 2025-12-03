Από το Καρπενήσι το Χριστουγεννιάτικο δένδρο της Λάρισας – Ο στολισμός και το κόστος



Τέσσερις διαφορετικές εταιρείες ενεπλάκησαν στην κοπή, μεταφορά, τοποθέτηση και στολισμό του φυσικού Χριστουγεννιάτικου δένδρου της Λάρισας. Το φετινό έλατο μεγάλωσε στα Ακαρνανικά όρη αλλά του έμελλε να ζήσει νύχτες glamorous στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, πριν γίνει καυσόξυλα.

Η πρώτη εταιρεία είναι από το Καρπενήσι, υλοτομήσεις «Βασιλική Χαλκιά», η οποία το έκοψε και το μετέφερε στη Λάρισα αντί 11.300 ευρώ (με ΦΠΑ).

Ακολούθησε η τοπική ΜΕΤΑΛ- ΑΞΩΝ Α.Ε. η οποία άνοιξε την τρύπα και το έστησε όρθιο κατά τρόπο σταθερό και ασφαλή. Πήρε 2.480 ευρώ.

Το στόλισμα κόστισε πολλά περισσότερα από την αγορά και μεταφορά του δένδρου. Ενεπλάκησαν δυο τοπικές επιχειρήσεις η «Κ.Καραϊσκος – Α.Καραϊσκος Ο.Ε.), αμοιβή 15.500 ευρώ «για ψηφιακές εφαρμογές και ψηφιακά διακοσμητικά στοιχεία», και η «L J Events», από τον Αμπελώνα, η οποία τοποθέτησε τα στολίδια και έλαβε 6.820 ευρώ. Σύνολο 36.100 (με ΦΠΑ). Είπαμε, η γκλαμουριά κοστίζει, ρωτήστε και τον Μπέο.



Κώστας Τόλης, Εφ. ΚΟΣΜΟΣ, kosmoslarissa.gr