Απ. Δοντάς (πρ. πρόεδρος ΣΘΕΒ): Τα data centers στη ΒΙΠΕ θα καταναλώνουν όσο νερό χρειάζεται η Λάρισα

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στη Θεσσαλία η προοπτική ανάπτυξης ενός μεγάλου τεχνολογικού και ενεργειακού κόμβου στην περιοχή της Λάρισας, με αφορμή τα σχέδια για τη δημιουργία μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, η οποία συνδέεται με την ανάπτυξη υποδομών data centers και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αν και η επένδυση των 600 εκατ. ευρώ παρουσιάζεται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα που σχεδιάζονται σήμερα στην Ελλάδα, δεν λείπουν οι φωνές που εκφράζουν επιφυλάξεις για το πραγματικό αποτύπωμά της στην τοπική οικονομία και κυρίως για τις επιπτώσεις της στη διαχείριση των υδατικών πόρων σε μια περιοχή που ήδη αντιμετωπίζει σοβαρό υδατικό έλλειμμα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας» του ΘΕΣΣΑΛΙΑ TV, ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (ΣΘΕΒ) και των Ελλήνων Εκκοκκιστών, Απόστολος Δοντάς, στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της κατανάλωσης νερού που απαιτούν οι εγκαταστάσεις data centers.

Όπως υποστήριξε, οι ανάγκες ψύξης τέτοιων υποδομών είναι εξαιρετικά υψηλές, με αποτέλεσμα η κατανάλωση νερού να φτάνει σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα μιας ολόκληρης πόλης όπως η Λάρισα. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα που δεν μπορεί να αγνοηθεί, δεδομένου ότι η Θεσσαλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας και ελλείμματος υδατικών πόρων, ιδιαίτερα μετά τις αλλεπάλληλες πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας.

Ο κ. Δοντάς εξέφρασε την ανησυχία ότι πολύτιμοι υδατικοί πόροι ενδέχεται να κατευθυνθούν προς τη λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων, τη στιγμή που η γεωργία, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα της θεσσαλικής οικονομίας, αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών άρδευσης.

Παράλληλα, αμφισβήτησε και τα αναπτυξιακά οφέλη που προβάλλονται για την τοπική κοινωνία. Όπως ανέφερε, η λειτουργία των data centers είναι ιδιαίτερα αυτοματοποιημένη και δεν δημιουργεί σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, εκτιμώντας ότι οι μόνιμες θέσεις απασχόλησης δεν θα ξεπεράσουν τις 20.

Στο επίκεντρο του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα μονάδα συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT) ισχύος 792 MW, την οποία προωθεί ελληνοϊσραηλινό επενδυτικό σχήμα με επικεφαλής τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί τεχνολογία της Mitsubishi με θερμική απόδοση 62,6%, η οποία σύμφωνα με τους επενδυτές θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη.

Ωστόσο, όπως υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος του ΣΘΕΒ, η επιλογή της Θεσσαλίας δεν σχετίζεται απαραίτητα με κάποια ιδιαίτερη αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή, αλλά κυρίως με παράγοντες όπως η σχετικά χαμηλή αξία γης, η γεωγραφική θέση της Λάρισας στον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης και το ευνοϊκό ενεργειακό κόστος που μπορούν να εξασφαλίσουν τέτοιου είδους επενδύσεις.

Η συζήτηση που ανοίγει γύρω από το έργο αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα, καθώς πέρα από τα ζητήματα ενεργειακής ανάπτυξης και τεχνολογικής προόδου, στο τραπέζι τίθεται πλέον και το κρίσιμο ερώτημα της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε μια περιφέρεια που εδώ και χρόνια αναζητά λύσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr