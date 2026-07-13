Αρκετοί θεσσαλοί μεταξύ των 400 μελών του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ – Όλα τα ονόματα της λίστας

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πλήρης σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη του συνεδρίαση. Το Εθνικό Συμβούλιο, το μοναδικό όργανο που έχει ανακοινωθεί ως τώρα, αποτελείται από 400 μέλη και, σύμφωνα με την Αμαλίας, συγκροτείται από «ενεργούς πολίτες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής του τόπου», με συμμετοχές από την επιστήμη, την εργασία, την επιχειρηματικότητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό, την υγεία και την εκπαίδευση.

Η λίστα περιλαμβάνει και ονόματα από τη Θεσσαλία όπως του πρώην δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη, της πρώην βουλευτή Τρικάλων Παναγιώτας Δριτσέλη, της δικηγόρου Ιωάννας Καραβάνα προέδρου του Συλλόγου καρκινοπαθών (Λάρισα), του Γιώργου Βαϊόπουλου προέδρου του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτικής Θεσσαλίας (Καρδίτσα), του φαρμακοποιού Γιάννη Χάϊδου από τα Τρίκαλα, όπως και του Σωτήρη Τσουκαρέλη, προέδρου της ΚοινΣεπ «Ψηλά Βουνά», επίσης από τα Τρίκαλα. Συμμετέχουν ακόμα η Ιωάννα Λαλιώτου Πανεπιστημιακός, μέλος ΔΕΠ, Ιστορικός, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τομεάρχης Παιδείας ΕΛΑΣ, η Βανέσσα Κατσαρδή Επίκουρη Καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ο Αθανάσιος Λουκόπουλος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Ιωάννης Κουτσιώρας, εκπαιδευτικός, πρώην Εθνικός Προπονητής ΣΕΓΑΣ (Λάρισα), αλλά και Γιώργος Μπαλατσούκας, δικηγόρος, Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, με καταγωγή από τα Τρίκαλα.

Μεταξύ των προσώπων που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο περιλαμβάνονται επίσης σχεδόν όλα τα πρόσωπα που υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη. Μεταξύ άλλων, πρώην υπουργοί και υφυπουργοί όπως οι Κώστας Γαβρόγλου, Μιχάλης Καλογήρου, Γιώργος Βασιλειάδης και ο Δημήτρης Λιάκος, καθώς και τις ήδη γνωστές μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Αντώνης Σαουλίδης και ο Μαρίνος Σκανδάμης. Στη σύνθεση συμμετέχουν ακόμη οι πανεπιστημιακοί Αντώνης Λιάκος, Άρης Στυλιανού, Κώστας Λαγουβάρδος και Μανώλης Πλειώνης, από τον δικαστικό κόσμο η Μαρία Λεπενιώτη και η Βιργινία Σακελλαροπούλου, ηθοποιοί όπως οι Μάριος Αθανασίου, Εφη Παπαθεοδώρου, Μαριάννα Τουμασάτου και Φαίη Κοκκινοπούλου, καθώς και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του συνδικαλιστικού κινήματος και παραγωγικών φορέων από όλη τη χώρα.

Η Αμαλίας υποστηρίζει ότι το Εθνικό Συμβούλιο αποτελεί μια νέα συλλογική πολιτική δομή, με στόχο τη διαμόρφωση πολιτικών προτάσεων μέσα από τη συμμετοχή προσώπων που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία και στους επαγγελματικούς τους χώρους, επιδιώκοντας, όπως αναφέρει, ένα μοντέλο πολιτικής συμμετοχής με ευρύτερη κοινωνική εκπροσώπηση.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr

Ολη η λίστα του Εθνικού Συμβουλίου: