Αρχίζει η δίκη για τα Τέμπη, το κλίμα έντασης και η ευθύνη των δικαστών

Σε κλίμα έντασης που έχει δημιουργηθεί πριν την δίκη, αρχίζει τη Δευτέρα στις 23 Μαρτίου, η εκδίκαση για την τραγωδία στα Τέμπη, που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, οι περισσότεροι νέοι και είχε δεκάδες επιζήσαντες, που βίωσαν τη φρίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η δίκη διεξάγεται στη Λάρισα, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο χώρο του πανεπιστημίου, με 36 κατηγορούμενους στο εδώλιο σιδηροδρομικούς και κρατικά στελέχη.

Κατηγορούμενοι, ο σταθμάρχης που διέπραξε βαρύτατες εγκληματικές παραλείψεις και πράξεις και έβαλε τα τρένα στην ίδια κατεύθυνση προκαλώντας τη μοιραία σύγκρουση, συναδέλφοί του που είχαν εγκαταλείψει το πόστο τους και πολλά κρατικά στελέχη από ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών (διευθυντές του υπουργείου), στελέχη της ιταλικών συμφερόντων εταιρείας που διαχειρίζεται τα τρένα Hellenic Train και λοιποί.

Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες, κακουργήματα και για τους σιδηροδρομικούς που έχουν άμεσα την ευθύνη της τραγωδίας, και για τα κρατικά στελέχη που δικάζονται για έργα, που δεν έγιναν στην ώρα τους και σωστά, ώστε να έχουν συντελέσει στο να αποφευχθεί η τραγωδία.

Στη δίκη παρόντες δεκάδες συγγενείς θυμάτων, που τόσο άδικα και βίαια έχασαν τη ζωή τους, επιζώντες και περί τους 250 δικηγόρους, ενώ το ενδιαφέρον των Μέσων Ενημέρωσης είναι τεράστιο, όπως είναι φυσικό, και δεκάδες δημοσιογράφοι ήδη έχουν φθάσει στη Λάρισα.

Η ευθύνη των δικαστών

Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχουν δοκιμαστεί με οδυνηρό τρόπο η ατομική ευθύνη αρμοδίων υπαλλήλων και οι ευθύνες του κράτους που δεν είχε λάβει μέτρα για ασφαλή σιδηροδρομικό δίκτυο, διεξάγεται σε κλίμα έντονης τοξικότητας και εντάσεων που ήδη έχουν ξεκινήσει πριν την έναρξη της.

Ηδη η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων με σκληρότατες ανακοινώσεις έχει καταγγείλει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού για “πολιτική εκμετάλλευση” της τραγωδίας, ενώ για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει επιφυλάξει χαρακτηρισμούς όπως «επαγγελματίας- συκοφάντης».

Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει με την ανακοίνωση της καταγγείλει, ότι το «δίδυμο Κωνσταντοπούλου- Καρυστιανού δεν θέλουν να γίνει η δίκη».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήδη έχουν διατυπωθεί καταγγελίες από την Ζωή Κωνσταντοπούλου σε άλλη δίκη, που γίνεται ήδη στη Λάρισα για τα βίντεο, για υλικό που έχει αποκρυβεί και δεν έχει προσκομιστεί στο δικαστήριο με σκληρές δηλώσεις, όπως το ίδιο έχει κάνει και η Μαρία Καρυστιανού.

Για τη δίκη για τα βίντεο και τη στάση της Ζωής Κωνσταντοπούλου η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει μιλήσει «για τραμπουκισμούς και για τέλεση σοβαρών κακουργημάτων».

Τεταμένο και βαρύ κλίμα

Αρα πριν τη μεγάλη δίκη στη Λάρισα για τους υπεύθυνους που δικάζονται για την τραγωδία, το κλίμα είναι τεταμένο και βαρύ.

Η ευθύνη των δικαστών να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή της δίκης, για να βρούν ηθική δικαίωση οι συγγενείς των θυμάτων και οι επιζώντες, και απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα η κοινωνία, είναι τεράστια.

Οι δικαστές φέρουν το βάρος η δίκη να προχωρήσει, και επιπλέον φέρουν την ευθύνη, να πείσουν όλους, ότι η δικαιοσύνη με αμεροληψία θα κάνει τη δουλειά της σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Αλλωστε η αξιοπιστία της δικαιοσύνης εξαιτίας της διαχείρισης πολλών υποθέσεων τα τελευταία χρόνια είναι ισχυρά κλονισμένη και μία από τις ευκαιρίες που έχει αυτό το δικαστήριο είναι να συμβάλλει στην αποκατάσταση της.

Ενώπιος ενωπίω

Κατά τα άλλα, η δίκη που την πρώτη ημέρα θα αναλωθεί σε διαδικαστικά θέματα, αναμένεται συγκλονιστική, καθώς για πρώτη φορά συγγενείς θυμάτων, επιζώντες και κατηγορούμενοι θα βρεθούν ενώπιος ενωπίω.

Να ξεκαθαρίσουμε, ότι στη δίκη αυτή δεν δικάζονται πολιτικοί, η έρευνα γι αυτούς κινείται χωριστά με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και οι διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη, τόσο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, όσο και για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή που ήταν τον χρόνο του δυστυχήματος υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

Τέλος να σημειωθεί, ότι για την τραγωδία στα Τέμπη εκτός από τις ευθύνες για τα έργα που δεν έγιναν και δεν βοήθησαν να αποφευχθεί το δυστύχημα, η διαχείριση του βρίθει σωρεία πολιτικών λαθών και παραλείψεων σε πολιτικό επίπεδο και σε επιχειρησιακό, ενώ οι θεωρίες συνωμοσίας με χαμένα βαγόνια, λαθρεμπόρια και ύποπτα φορτία που δεν αποδείχθηκαν, αποπροσανατόλισαν τις έρευνες από τις πραγματικές πολιτικές και ποινικές ευθύνες.

Iωάννα Μάνδρου (tovima.gr)