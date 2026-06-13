ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 11 ατόμων στον Δήμο Λαρισαίων – Μέχρι 24 Ιουνίου οι αιτήσεις, όλες οι ειδικότητες

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.
Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).
Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι:
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων
ΔΕ Λιπαντών Πλυντών
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 14η Ιουνίου 2026 και λήγει την 24η Ιουνίου 2026.
Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση ΕΔΩ
kosmoslarissa.gr