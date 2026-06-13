ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 11 ατόμων στον Δήμο Λαρισαίων – Μέχρι 24 Ιουνίου οι αιτήσεις, όλες οι ειδικότητες

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων.

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δηλαδή σε απόφοιτους λυκείου, οι οποίοι θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι:

ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Λιπαντών Πλυντών

ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων

ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου/ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 14η Ιουνίου 2026 και λήγει την 24η Ιουνίου 2026.

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