ΑΣΕΠ: 15 προσλήψεις πυροσβεστών στη Λάρισα – Από σήμερα η υποβολή των αιτήσεων

Ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026 οι αιτήσεις για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (ΠΕΘ) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2026.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ του ΑΣΕΠ, το νέο πυροσβεστικό προσωπικό θα εργαστεί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με θητεία 7 ετών.

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού πρέπει να υποβάλουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με τα απαιτούμενα και τα κατά περίπτωση πρόσθετα δικαιολογητικά, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στο «Εγχειρίδιο Χρήσης» της εφαρμογής για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.) στο Πυροσβεστικό Σώμα για το έτος 2026 και πραγματοποιείται μέσα από σχετικό υπερσύνδεσμο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος www.fireservice.gr, στη δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026 και ώρα 00:00 έως και την Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59.

Nα θυμίσουμε ότι στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Θεσσαλίας κατανέμονται συνολικά 55 νέες οργανικές θέσεις, ενισχύοντας τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Στη Λάρισα θα καλυφθούν συνολικά 15 θέσεις.

Στις υπόλοιπες περιοχές Μαγνησία 10, Σκιάθος 10, Σκόπελος 5, Αλόννησος 5, Καρδίτσα 5 και Τρίκαλα 5.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από proson.gr)