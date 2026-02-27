Ασλανίδης: Όσοι γονείς είδαν το βίντεο της Καρυστιανού σοκαρίστηκαν, δεν τους άρεσε

Για σκληρές εικόνες έκανε λόγο ο Παύλος Ασλανίδης, σχολιάζοντας το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού για τα τρια χρόνια από την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, μετέφερε το κλίμα που επικράτησε μεταξύ γονέων θυμάτων της τραγωδίας που παρακολούθησαν το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού.

«Εγώ θέλω να πω ότι σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στην Καισαριανή, όσοι γονείς ήταν εκεί και είχαν πληροφορηθεί αυτό το βίντεο, σοκαριστήκανε. Δεν τους άρεσε. Γιατί είναι πάρα πολύ σκληρές εικόνες».

Ερωτηθείς εάν είχε ληφθεί η άδεια των συγγενών καθώς ακούγονται οι φωνές των θυμάτων, ο Παύλος Ασλανίδης απάντησε ότι δεν γνώριζε και πρόσθεσε: «Και με τη γυναίκα μου που μίλησα το βράδυ, έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί».

«Είδα χθες το όνομα του γιου μου χαραγμένο σε ένα μάρμαρο και λύγισα. Λύγισα μπροστά στον κόσμο. Πρώτη φορά λύγισα. Όχι τώρα να βλέπεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι ήτανε λάθος», πρόσθεσε ο κ. Ασλανίδης.

