«Ασπίδα» για τη Θεσσαλία από το Eθνικό Αστεροσκοπείο απέναντι στα ακραία φαινόμενα

Με αιχμή τη Θεσσαλία και τις αυξημένες ανάγκες θωράκισης της περιοχής, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναπτύσσει πρωτοποριακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για έντονα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, μέσω της επιχειρησιακής του μονάδας Meteo.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκεται ήδη η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τη βραχυπρόθεσμη πρόγνωση πλημμυρών στη Θεσσαλία, το οποίο επιτρέπει την εκτίμηση της στάθμης των ποταμών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με χρονικό ορίζοντα έως και 12 ώρες. Το σύστημα, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ και με τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, βασίζεται σε δεδομένα πενταετίας από εκτεταμένο δίκτυο μετεωρολογικών και υδρολογικών σταθμών.

Όπως εξήγησε ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Κώστας Λαγουβάρδος, το σύστημα μετατρέπει άμεσα τα δεδομένα βροχόπτωσης σε πρόγνωση στάθμης νερού, ενσωματώνοντας συνεχώς πραγματικές μετρήσεις και βελτιώνοντας την ακρίβειά του. Η αποτελεσματικότητά του επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στον Πηνειό, όπου προέβλεψε με μεγάλη ακρίβεια την απότομη άνοδο της στάθμης από 20 εκατοστά σε 5 μέτρα μέσα σε μία ημέρα.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ανάλυσης ρίσκου για τις ενεργειακές υποδομές, η οποία θα ανανεώνεται ανά έξι ώρες και θα επιτρέπει έγκαιρες παρεμβάσεις στο δίκτυο.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η διευθύντρια Ερευνών Βάσω Κοτρώνη, από το 2000 έως σήμερα έχουν καταγραφεί 645 έντονα καιρικά φαινόμενα στη χώρα, με αύξηση 58% μετά το 2013 και άνοδο 75% στις ανθρώπινες απώλειες, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για πιο στοχευμένα και τοπικά συστήματα πρόγνωσης.

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, τα νέα αυτά εργαλεία μπορούν να λειτουργήσουν ως «ασπίδα» για περιοχές όπως η Θεσσαλία, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο αντίδρασης στις Αρχές και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία ζωών, περιουσιών και κρίσιμων υποδομών απέναντι στα ολοένα εντονότερα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr