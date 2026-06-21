Κιλελέρ

Αστυνομική επιχείρηση στο Κιλελέρ – Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή, κατασχέθηκαν 82 κιλά χαλκού

Ραφήνα: 52χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο και πελάτη βενζινάδικου – «Τον ξέρει ο κόσμος στην περιοχή γιατί είναι ενοχλητικός»

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 20 Ιουνίου 2026, το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ και πέριξ αυτής, στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας. 

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας. 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

  • ελέγχθηκαν -120- άτομα,
  • ελέγχθηκαν -46- οχήματα,
  • προσήχθησαν -6- άτομα,
  • συνελήφθησαν 2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, 
  • σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -1- ατόμου, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος,
  • κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού, βάρους -82- κιλών,
  • βεβαιώθηκαν -41- τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία. 

Σχετικά Άρθρα