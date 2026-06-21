Αστυνομική επιχείρηση στο Κιλελέρ – Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή, κατασχέθηκαν 82 κιλά χαλκού

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες, 20 Ιουνίου 2026, το πρωί, σε περιοχή του Δήμου Κιλελέρ και πέριξ αυτής, στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

ελέγχθηκαν -120- άτομα,

-120- άτομα, ελέγχθηκαν -46- οχήματα,

-46- οχήματα, προσήχθησαν -6- άτομα,

-6- άτομα, συνελήφθησαν – 2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος -1- ατόμου, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος,

κατασχέθηκαν καλώδια χαλκού, βάρους -82- κιλών,

καλώδια χαλκού, βάρους -82- κιλών, βεβαιώθηκαν -41- τροχονομικές παραβάσεις.

Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.