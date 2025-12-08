Ασφαλτόστρωση σε τμήμα της Ανθίμου Γαζή

Εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιούνται από σήμερα, Δευτέρα και για συνολικά τέσσερις μέρες σε τμήμα της οδού Ανθίμου Γαζή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αφορούν στο τμήμα από την οδό Αθ.Διάκου ως την οδό Ηπείρου και θα εφαρμοστούν ρυθμίσεις, με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων από το σημείο.

Να σημειωθεί ότι οι εργασίες θα διαρκέσουν από σήμερα, Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου (Στάδιο Α10) ως και την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου (Στάδιο Α13), καθ’όλο το 24ωρο, ενώ θα ληφθεί μέριμνα για τη διευκόλυνση της προσέλευσης και αποχώρησης (πρωί και μεσημέρι) από τις σχολικές μονάδες στην περιοχή, εφόσον χρειαστεί.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, το έργο «Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας» συνεχίζεται με τα στάδια Α10 (2 ημερολογιακές ημέρες) και Α13 (2 ημερολογιακές ημέρες) που αφορούν τις εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Ανθίμου Γαζή (από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Ηπείρου).

Για τους λόγους αυτούς θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ανθ. Γαζή (από την οδό Αθ. Διάκου έως την οδό Ηπείρου) από τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2025, καθ’ όλο το 24ωρο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στην οδό Ανθ.Γαζή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Οι ρυθμίσεις που θα ισχύσουν στην ευρύτερη περιοχή εμφανίζονται στα παρακάτω αποσπάσματα:

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες αυτές εκτελούνται στα πλαίσια του δημοτικού έργου “Βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα στην πόλη της Λάρισας”.

Το έργο εντάσσεται στη Δράση “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο” της Πρόσκλησης “Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0).

Είναι προϋπολογισμού 2.240.000,00 € (1.806.451,61 € + 433.548,39 € ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.