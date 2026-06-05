Αυξάνεται ο ακατάσχετος λογαριασμός στα 1.600 ευρώ με ανακοίνωση του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη

Την αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ A’ Θεσσαλονίκης, Στράτου Σιμόπουλου με θέμα «Ανάγκη άμεσης αύξησης του ακατάσχετου ποσού των 1.250 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς για οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες».

«Το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών είχε οριστεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα 1.250 ευρώ. Αυτή ήταν το όριο της δημοσιονομικής ασφυξίας», ανέφερε.

«Σήμερα, είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Αύξηση 28%

Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία», συμπλήρωσε.