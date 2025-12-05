Αυξάνονται τα κρούσματα γρίπης – σε χαμηλά επίπεδα η χρήση του εμβολίου



Αύξηση της δραστηριότητας της γρίπης παρατηρείται αυτή την περίοδο. Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση Αναπνευστικών Λοιμώξεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, που δημοσιεύθηκε χθες, 12% των ατόμων που επισκέφθηκαν κατά την προηγούμενη εβδομάδα γιατρό και είχαν αναπνευστικά συμπτώματα βρέθηκαν θετικά σε ιό της γρίπης, ποσοστό που είναι πάνω από το όριο (10%) το οποίο θεωρείται εποχικό, υποδεικνύοντας την έναρξη της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης.

Ωστόσο ο αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει φέτος σε χαμηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι παραμένει το καλύτερο μέτρο προστασίας για την πρόληψη των ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, καθώς και για τη μείωση των σοβαρών επιπλοκών σε περίπτωση νόσησης. Επειδή οι αναπνευστικοί ιοί μεταλλάσσονται συνεχώς, ο εμβολιασμός είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με έμφαση στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών του υπουργείου Υγείας.



Kosmoslarissa.gr