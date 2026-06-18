Αυξημένη επαγρύπνηση για τον ιό του Δυτικού Νείλου – Η Λάρισα βρίσκεται στο επίκεντρο

Η θερμοκρασία ανεβαίνει όσο η χώρα μπαίνει «βαθιά» στο καλοκαίρι και τα κουνούπια… καραδοκούν, μαζί και ο ιός του Δυτικού Νείλου που μολύνει κάθε χρόνο αρκετά άτομα, με αποτέλεσμα να καταγράφονται θανατηφόρα περιστατικά. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) έχει ήδη προειδοποιήσει για τα μέτρα προφύλαξης που απαιτούνται με σκοπό την προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για την εφετινή σεζόν δεν έχει καταγραφεί και ανακοινωθεί επίσημα το πρώτο περιστατικό.

Ωστόσο, η επανεμφάνιση του ιού είναι δεδομένη σύμφωνα με τους ειδικούς Δημόσιας Υγείας. Και μπορεί πέρυσι τα περιστατικά να ήταν λιγότερα σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, ωστόσο κανείς δε γνωρίζει πώς θα κινηθεί το εφετινό «κύμα».

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τo 2025 διαγνώσθηκαν και δηλώθηκαν συνολικά 96 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα (220 το 2024), εκ των οποίων τα 76 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα/ «νευροδιεισδυτική» νόσο (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και τα 20 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Καταγράφηκαν, επίσης, δύο εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλες χώρες του εξωτερικού (ένα στην Σερβία και ένα στην Ιταλία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην περαιτέρω ανάλυση.

Συνολικά, κατά την περίοδο 2025, καταγράφηκαν εννέα θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ηλικίας άνω των 65 ετών. Η διάμεση ηλικία των θανόντων ήταν τα 79 έτη (εύρος: 66 – 86 έτη). Ένας επιπλέον θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου αποδόθηκε σε άλλο αίτιο (δεν συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό θανόντων). Επίσης, από τα 96 περιστατικά με τη λοίμωξη, τα 61 (64%) ήταν άνδρες και τα 35 (36%) γυναίκες.

Η περιοχή που είναι στο επίκεντρο

Όπως φαίνεται από την ετήσια έκθεση του 2025, η Λάρισα βρέθηκε στο επίκεντρο του ιού πέρυσι, καθώς ο δήμος Λαρισαίων κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (17 κρούσματα). Η Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα η πόλη της Λάρισας βρίσκονται διαχρονικά στο … μάτι των κουνουπιών.

Και άλλοι δήμοι της περιοχής προσπέρασαν σε περιστατικά άλλες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στον δήμο Κιλελέρ στη Λάρισα καταγράφηκαν πέντε σοβαρά περιστατικά, στον δήμο Αγιάς τέσσερα και στον δήμο Τεμπών τρία.

Τα συμπτώματα των σοβαρών περιστατικών

Όσον αφορά στην κλινική εικόνα των ασθενών με προσβολή του ΚΝΣ (για τους οποίους διατέθηκε η σχετική πληροφορία), οι ασθενείς παρουσίασαν/ανέφεραν, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ: πυρετό (99%), καταβολή/ γενικευμένη αδυναμία (97%), σύγχυση/ διαταραχές επιπέδου συνείδησης (69%), υπνηλία (74%), κεφαλαλγία (66%), ανορεξία (85%), εμέτους (42%), αυχενική δυσκαμψία/ μηνιγγισμό (36%), αρθραλγίες/μυαλγίες (38%), αίσθημα ζάλης (52%), ρίγος (88%), τρόμο/ εξωπυραμιδικά σημεία (24%), διάρροια (22%), εξάνθημα (24%), αστάθεια (23%), ναυτία (15%), λοίμωξη κατώτερου αναπνευστικού (13%), θάμβος όρασης (19%), αναπνευστική ανεπάρκεια/ δύσπνοια (8%), κοιλιακό άλγος (10%), οπισθοβολβικό πόνο (13%), πάρεση άκρων (6%), αιμωδίες/ μουδιάσματα (10%), λοίμωξη ανώτερου αναπνευστικού (4%), διόγκωση λεμφαδένων (4%), καρδιαγγειακές επιπλοκές (1%). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους ασθενείς με προσβολή του ΚΝΣ, ποσοστό 87% είχαν χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Mαρία Νίκη Γεωργαντά (ygeiamou.gr)