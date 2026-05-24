Από τον ΛΕΞ μέχρι την Κατερίνα Λιόλιου – Αυτές είναι οι καλοκαιρινές συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν στον νομό Λάρισας

Με δυνατές μουσικές βραδιές, γνωστά ονόματα και συναυλίες που αναμένεται να συγκεντρώσουν χιλιάδες θεατές, η φετινή καλοκαιρινή σεζόν στη Λάρισα αρχίζει να παίρνει μορφή. Ήδη οι πρώτες μεγάλες διοργανώσεις έχουν ανακοινωθεί, δημιουργώντας έντονο ενδιαφέρον στο κοινό και ανεβάζοντας τον πολιτιστικό παλμό της πόλης.

Το μεγάλο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού αναμένεται στις 21 Ιουνίου, όταν ο ΛΕΞ θα εμφανιστεί στο AEL FC Arena, σε μία συναυλία που ήδη θεωρείται από τις πιο πολυαναμενόμενες της χρονιάς. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία, προσελκύοντας χιλιάδες νέους σε κάθε του live εμφάνιση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 11 Ιουνίου, ο Σωκράτης Μάλαμας θα βρεθεί στο Άλσος Αγίου Γεωργίου στον Αμπελώνα για μία ξεχωριστή συναυλία.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται με λαϊκό χρώμα, καθώς στις 28 Ιουλίου το Κηποθέατρο Αλκαζάρ θα φιλοξενήσει τη μουσική παράσταση «Τα Λαϊκά της Καρδιάς μας». Στη σκηνή θα βρεθούν ο σπουδαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, η αυθεντική λαϊκή φωνή της Πίτσα Παπαδοπούλου και ο αγαπημένος ερμηνευτής Στέλιος Διονυσίου, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι.

Στις 25 Αυγούστου τη σκυτάλη παίρνει η Κατερίνα Λιόλιου, η οποία θα εμφανιστεί επίσης στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, σε μία συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει κυρίως νεανικό κοινό.

Η αυλαία των ήδη ανακοινωμένων μεγάλων συναυλιών κλείνει – προς το παρόν – στις 18 Σεπτεμβρίου, με τον Γιάννης Κότσιρας να γιορτάζει 30 χρόνια πορείας στη μουσική μέσα από μία επετειακή συναυλία στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ.

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στη Λάρισα θα έχει έντονο μουσικό χαρακτήρα, με συναυλίες που καλύπτουν διαφορετικά είδη και υπόσχονται γεμάτες βραδιές για το κοινό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.