Αυτοδημιούργητος, εστέτ, και φιλόδοξος ο νέος πρόεδρος

Talk of the Town ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Ζήσης Στυλιανός. Ωστόσο φαίνεται ότι η δημοσιότητα τον αναζωογονεί. Μόλις υπέγραψε με τον Νταβέλη πήρε πόρτα πόρτα τους θεσμικούς της πόλης, ενώ σε κάθε γωνία δίνει και από μια συνέντευξη.

Ο πρόεδρος πάντως είναι εστέτ. Πούρα και σουίτα στην Allwyn Arena, αλλά καμία σχέση με την μπρουτάλ εικόνα των ποδοσφαιροπαραγόντων.

Τα πούρα τα λατρεύει. Μάλιστα διαθέτει τρία καταστήματα με cigars (Γλυφάδα, Μύκονο, Θεσσαλονίκη), ενώ ετοιμάζει και τέταρτο, πιο lux, στην Κηφισιά.

Το κύριο επάγγελμά του παραμένει βεβαίως η ναυτιλία, έστω και αν γράφονται υπερβολές για πέντε καράβια. Τα πλοία, λένε οι γνωρίζοντες, είναι δυο και είναι ξηρού φορτίου. Φέρνουν λεφτά αλλά έχουν και φουρτούνες. Ειδικά στην …Ταιβάν όπου τα κύματα έχουν μεγάλο ύψος.

Από Αεκτζήδες, οφείλουμε να σημειώσουμε, μόνο καλό είδε η ΑΕΛ. Ο Πηλαδάκης άφησε ως παρακαταθήκη μια άνοδο στη Super League , ένα κύπελλο Ελλάδος, αλλά και ένα γήπεδο προς χρήση των επόμενων γενεών.

Εν τούτοις, αν τα πράγματα στην ομάδα στραβώσουν (χτυπάμε ξύλο) και οι γνωστοί κάφροι της εξέδρας κυνηγάνε τον Ζήση σε Γλυφάδα και Κηφισιά, η καλή του φίλη Ελευθερία Τζανακούλη (φωτο) διατίθεται να τον φυγαδεύσει. Θα το πράξει με τον ίδιο πατριωτισμό που έκρυβε η Λέλα Καραγιάννη τους αντιστασιακούς της κατοχής στο σπίτι της …

Κώστας Τόλης (απο τη στήλη kampos Land)