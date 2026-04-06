Αυτοκίνητο λαμπάδιασε στην ΠΑΘΕ κοντά στα διόδια Μοσχοχωρίου

Κινητοποίηση των Αρχών σημειώθηκε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τα διόδια Μοσχοχωρίου, όταν –υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες– οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο προστατευτικό στηθαίο.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε λίγα λεπτά αργότερα, καθώς μετά την πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο όχημα. Ο 57χρονος οδηγός πρόλαβε να απομακρυνθεί εγκαίρως, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς, δίνοντας μάχη με τις φλόγες.

Παρά την ταχεία επέμβαση, το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς. Ο οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η υγεία του.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ για μικρό χρονικό διάστημα σημειώθηκε επιβάρυνση στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr