Αυτοψία Δήμα στα οδικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία-Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς

Εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών στις οποίες προκλήθηκαν ζημιές από την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Ο κ. Δήμας επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών σε τμήματα του οδικού δικτύου στις ΠΕ Καρδίτσας και Λάρισας και συγκεκριμένα στις περιοχές Ραχούλα του Δήμου Καρδίτσας, στην επαρχιακή οδό Φαναρίου – Κόμπελου του Δήμου Μουζακίου, καθώς και στην επαρχιακή οδό Ζαππείου – Κυπάρισσου του Δήμου Κιλελέρ.

Τα συγκεκριμένα έργα εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) εργολαβίες που υλοποιούνται με αντικείμενο την εκτέλεση του συνόλου των έργων που απαιτούνται για την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και λοιπών αστοχιών, σε 293 σημεία της οδικής υποδομής των Δήμων Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας, ως συνέπεια των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias», τα οποία έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023.

Τα μέτρα επέμβασης περιλαμβάνουν την αποκατάσταση των οδικών τμημάτων και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων για θωράκιση των οδικών υποδομών, σε ενδεχόμενο αντίστοιχο έντονο φαινόμενο.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Συνεχίζουμε τις τακτικές επισκέψεις στα εργοτάξια αποκατάστασης των οδικών υποδομών της Θεσσαλίας, όπου είχαν σημειωθεί εκτεταμένες ζημιές σε περισσότερα από 1.000 σημεία. Πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο και καταβάλλεται εργώδης προσπάθεια ώστε να έχουμε πλήρη αποκατάσταση το συντομότερο δυνατό.

Έχει σημασία ότι τα έργα γίνονται με υψηλές προδιαγραφές, ώστε να αποδώσουμε στην τοπική κοινωνία καλύτερες και ανθεκτικότερες υποδομές από αυτές που υπήρχαν πριν από τις καταστροφές».

Παρόντες στις αυτοψίες ήταν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Μπαρμπούτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας Κώστας Τέλιος, καθώς και οι Δήμαρχοι Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης και Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025.