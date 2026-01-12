Αυτοψία στην οδό Βόλου από κλιμάκιο με επικεφαλής τον Θανάση Μαμάκο

Κλιμάκιο των υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο πραγματοποίησε αυτοψία στην οδό Βόλου, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα, για την προστασία των κατοίκων της περιοχής.

Τον Δήμαρχο συνόδευαν ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων, κ. Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, καθώς και ο αναπλ. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, κ. Αλέξανδρος Παπαχατζής.

Να σημειωθεί ότι η αυτοψία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της Δημοτικής Αρχής για παρεμβάσεις σε στοχευμένα σημεία στη συγκεκριμένη οδό, μετά και τη συνάντηση με εκπροσώπους κατοίκων της οδού Βόλου, λίγο πριν τα Χριστούγεννα.

Στις άμεσες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η τοποθέτηση κλιγκλιδωμάτων, σε συγκεκριμένα σημεία, που θα οδηγούν τους πεζούς να διασχίζουν την οδό μόνον από διαβάσεις, αλλά και τοποθέτηση πινακίδων οδοσήμανσης, με περιορισμό της ταχύτητας στα 30 χλμ/ώρα, βάσει του νέου ΚΟΚ. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

«Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί για τον Δήμο αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», τονίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων. Στόχος μας είναι η ενίσχυση της προστασίας των πεζών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Παρεμβαίνουμε άμεσα με λύσεις, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής», υπογραμμίζει ο κ. Μαμάκος.