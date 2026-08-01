Αφέθηκε ελεύθερος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας – Είχε συλληφθεί για παράνομη αφισοκόλληση

Μετά το σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας αφέθηκε ελεύθερος, αργά χθες το βράδυ, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας Γιάννης Σκόκας, ο οποίος νωρίτερα είχε συλληφθεί κατά τη διάρκεια αφισοκόλλησης για το συλλαλητήριο σωματείων στη ΔΕΘ.

Στο χώρο έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας συγκεντρώθηκαν για συμπαράσταση μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και συνδικαλιστές, ζητώντας την απελευθέρωσή του.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ κατήγγειλε τη σύλληψή του αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «η αστυνομία τον συνέλαβε και τον οδήγησε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας την ώρα που πραγματοποιούσε με μέλη σωματείων αφισοκόλληση για την προπαγάνδιση του πανελλαδικού – παλλαϊκού συλλαλητηρίου στην ΔΕΘ.

Το “έγκλημά” του ήταν ότι έκανε το αυτονόητο καθήκον κάθε συνδικαλιστή, ενημέρωνε τους εργαζόμενους, πρόβαλλε τη δράση των σωματείων και συνέβαλλε στην οργάνωση του αγώνα τους».

kosmoslarissa.gr