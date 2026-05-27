Αφαίρεσε 1.500 κιλά χαλκού από καλώδια φωτοβολταϊκού πάρκου – Σύλληψη 38χρονου στα Φάρσαλα

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε 38χρονος στην περιοχή των Φαρσάλων, καθώς αφαίρεσε 1.500 κιλά χαλκού από φωτοβολταϊκό πάρκο.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη, χθες (26/05) στα Φάρσαλα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων, 38χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Επιπλέον, στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται 32χρονος ημεδαπός για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και άγνωστος -μέχρι στιγμής- δράστης για κλοπή.

Ειδικότερα, χθες τις μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή των Φαρσάλων, σε γενόμενο έλεγχο σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, κατελήφθη ο 38χρονος να κατέχει μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, απογευματινές ώρες προχθές (25/05), ο συλληφθείς, καθ’ υπόδειξη του 32χρονου, φόρτωσε σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας συγγενικού του προσώπου, ποσότητα χαλκού προκειμένου στη συνέχεια να την μεταφέρει και παραδώσει σε εταιρία ανακύκλωσης μετάλλων (scrap) σε περιοχή της Θεσσαλίας, έναντι αμοιβής.

Κατόπιν των ανωτέρω, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Φαρσάλων μετέβησαν στο σημείο όπου ήταν σταθμευμένο το εν λόγω όχημα και όπως διαπιστώθηκε, ήταν έμφορτο με παλιά σίδερα και στο κάτω μέρος αυτού βρέθηκε ποσότητα χαλκού, προερχόμενη από καλώδια, συνολικού βάρους -1.580- κιλών.

Όπως προέκυψε, η προαναφερόμενη ποσότητα χαλκού είχε αφαιρεθεί προχθές (25/05) τις πρώτες πρωινές ώρες από χώρο κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου στην ευρύτερη περιοχή των Φαρσάλων και αποδόθηκε σε υπεύθυνο αυτού.

Επιπρόσθετα, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα