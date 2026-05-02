Αφιέρωμα του Πετρετζίκη στη Λάρισα – Ποιά μαγαζιά της πόλης και των χωριών επισκέπτεται η εκπομπή

H …νόστιμη ταξιδιωτική εκπομπή, το «Akis’ Food Tour», το γαστρονομικό ταξίδι του Άκη Πετρετζίκη, μας παίρνει μαζί του σε μια νέα αντισυμβατική γαστρονομική περιπέτεια. Η σειρά της ελληνικής τηλεόρασης μας δίνει ραντεβού από τη Λάρισα την Κυριακή 03 Μαΐου, στις 20:00, έναν τόπο όπου ο παλμός της πόλης συναντά τον θεσσαλικό κάμπο, τις οικογενειακές συνταγές και τις γεύσεις που γεννιούνται από τη γη.

Η διαδρομή του Άκη ξεκινά με τη Δήμητρα Μπαράτση να τον ξεναγεί στο Φρούριο, έναν από τους πιο ζωντανούς πυρήνες της πόλης, με καφέ, μαγαζιά και έντονη καθημερινότητα. Η πρώτη γνωριμία με τη Λάρισα ολοκληρώνεται στο μαγαζί της, με ζεστό ψωμί, φέτα και τραχανά ντομάτας. Αμέσως μετά, ο Άκης επισκέπτεται ένα ιστορικό ζαχαροπλαστείο τρίτης γενιάς, όπου το παραδοσιακό ροξάκι έχει τον πρώτο λόγο. Η Βάσω και ο Βασίλης Δαρδαμανέλης τον υποδέχονται σε έναν χώρο όπου οι συνταγές περνούν από γενιά σε γενιά και η μνήμη έχει πάντα γεύση. Στην ψησταριά Έλατος, ο Αλέξανδρος Γκαμπέτας υποδέχεται τον Άκη με καυτές σούβλες και πιάτα που έρχονται το ένα μετά το άλλο.

Το ταξίδι συνεχίζεται στο ταβερνείο Νικόδημος, ένα μαγαζί αναλλοίωτο στον χρόνο. Εκεί η Γεωργία Γκούσιου μοιράζεται ιστορίες και τις πρώτες ύλες του τόπου της, σε ένα τραπέζι που συνδέει τη Λάρισα με τη γη και τις μνήμες της. Η διαδρομή συνεχίζεται στον θεσσαλικό κάμπο, όπου ο Άκης συναντά τον Κυριάκο σε έναν αμυγδαλεώνα και συμμετέχει στην καθημερινότητα της αγροτικής ζωής, από το κλάδεμα μέχρι το τραπέζι με τις σπιτικές χυλοπίτες, τα αμύγδαλα και τα προϊόντα του χωραφιού. Η επαφή με τη γη συνεχίζεται με τη Βίκη Ντούμα, μέλος μιας οικογένειας κτηνοτρόφων που ειδικεύεται στους βίσωνες και τον μαύρο χοίρο. Στο εστιατόριό της οι πρώτες ύλες της φάρμας μετατρέπονται σε μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία.

Τη δεύτερη μέρα, η γλυκιά πλευρά της πόλης επιστρέφει με ένα εμβληματικό εκμέκ, που έχει γίνει σημείο αναφοράς για τη Λάρισα. Ο κύριος Δημήτρης αποκαλύπτει στον Άκη τα μυστικά της συνταγής, από το σιροπιασμένο κανταΐφι μέχρι τη χειροποίητη σαντιγί.

Το επεισόδιο συνεχίζεται στο οικολογικό χωριό του Νέσσωνα, όπου ο Άκης γνωρίζει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής και παραγωγής, βασισμένο στη συν-καλλιέργεια, την αυτάρκεια και τη μεθοδική δουλειά στη γη.

Η γαστρονομική διαδρομή κορυφώνεται σε ένα βλάχικο σπίτι στο Καλοχώρι, όπου ο Άκης μυείται στη βλάχικη κουζίνα και στην παράδοση των περιπλανώμενων κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, με πίτες, σινί και αίσθηση γιορτινού σπιτιού. Το οδοιπορικό του γνωστού σεφ ολοκληρώνεται στο πανέμορφο Μεταξοχώρι.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr