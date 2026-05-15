Αύξηση στις δομές Ειδικής Αγωγής – Περισσότερο προσωπικό και μαθητές στη Θεσσαλία

Αύξηση στις μονάδες, στους μαθητές και στο προσωπικό που υπηρετεί σε σχολεία Ειδικής Αγωγής το 2024, καταγράφεται σε έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Η έρευνα καλύπτει τις διαβαθμισμένες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Περιλαμβάνονται οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας (Ειδικά Νηπιαγωγεία – Ειδικά Δημοτικά) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ειδικά Γυμνάσια – Ειδικά Λύκεια – Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Λύκεια – Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/ΕΕΕΕΚ).

Επίσης, περιλαμβάνονται τα Ειδικά Νηπιαγωγεία της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023, αυξήθηκαν από 304 σε 361 (18,8%) και από 165 σε 179 (8,5%) μονάδες, αντίστοιχα.

Tο διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 αυξήθηκε κατά 2% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ενώ μειώθηκε κατά 4,7% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2023/2024 σε σχέση με το 2022/2023 αυξήθηκαν κατά 8% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και κατά 15,3% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στη Θεσσαλία

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας οι σχολικές μονάδες αυξήθηκαν από 34 σε 37, οι εγγεγραμμένοι μαθητές από 823 σε 924 (12,3%) όπως και το διδακτικό προσωπικό από 408 σε 415 (1,7%).

Επίσης αύξηση καταγράφεται στο μαθητικό δυναμικό των νηπιαγωγείων (από 72 σε 88), των δημοτικών (από 299 σε 311) και των γυμνασίων – λυκείων (από 452 σε 525).

T.Π. kosmoslarissa.gr