Αύριο, Δευτέρα, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά

Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά, πρώην Υπουργό και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα απευθύνουν συγγενείς, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 12:00 το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Κοιμητήριο Παπάγου.

Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, παρακαλεί όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να προσφέρουν δωρεές υπέρ του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», συμβάλλοντας στο έργο και την υποστήριξη των παιδιών που έχουν ανάγκη.