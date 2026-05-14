Βαμβάκι: Επανασπορές και μειωμένες εκτάσεις συνθέτουν το σκηνικό στη Θεσσαλία

Η καλλιέργεια του βαμβακιού στη Θεσσαλία τη φετινή χρονιά παρουσιάζει σημαντικές προκλήσεις, με βασικά χαρακτηριστικά τις μειωμένες εκτάσεις και τις εκτεταμένες επανασπορές, που κυμαίνονται μεταξύ 15% και 20%.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες της άνοιξης, οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι συχνές βροχοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα στο φύτρωμα, οδηγώντας πολλούς παραγωγούς στην ανάγκη να σπείρουν ξανά τα χωράφια τους.

Παράλληλα, το αυξημένο κόστος παραγωγής, η αβεβαιότητα στις τιμές του προϊόντος και οι ζημιές των προηγούμενων ετών έχουν επηρεάσει την απόφαση αρκετών αγροτών να περιορίσουν τις εκτάσεις βαμβακιού.

Σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας καταγράφεται στροφή προς άλλες καλλιέργειες, με στόχο τη μείωση του ρίσκου και τη διασφάλιση καλύτερου εισοδήματος.

Οι επανασπορές, πέρα από την οικονομική επιβάρυνση, προκαλούν και χρονική καθυστέρηση στην ανάπτυξη της καλλιέργειας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την παραγωγικότητα και την ποιότητα του βαμβακιού κατά τη συγκομιδή.

Οι παραγωγοί εκφράζουν ανησυχία για την εξέλιξη της χρονιάς, ελπίζοντας σε σταθεροποίηση των καιρικών συνθηκών και καλύτερες αποδόσεις το επόμενο διάστημα.

Παρά τις δυσκολίες, το βαμβάκι εξακολουθεί να αποτελεί βασική καλλιέργεια για τη Θεσσαλία και σημαντικό πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας, με τους παραγωγούς να συνεχίζουν την προσπάθεια κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

