Βανδαλισμοί σε υποδομές και σχολικές εγκαταστάσεις στον Δήμο Ελασσόνας – Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις (φωτο)

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί σημειώθηκαν προχθές στην πόλη της Ελασσόνας με νεαρούς οπαδούς ποδοσφαιρικής ομάδας να προχωρούν σε εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές, σχολικά κτίρια και κάδους απορριμμάτων.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο δήμαρχος Νίκος Γάτσας η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

“Την αγανάκτησή του εκφράζει ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν προχθές στην πόλη της Ελασσόνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, νεαροί οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας που μετέβησαν στην Ελασσόνα από τη Λάρισα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές, καταστρέφοντας σχολικές εγκαταστάσεις, κάδους απορριμμάτων και λοιπό αστικό εξοπλισμό.

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά.

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα γίνουν ανεκτές και ότι θα εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.

Την αγανάκτησή του εκφράζει ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας για τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν προχθές στην πόλη της Ελασσόνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, νεαροί οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας που μετέβησαν στην Ελασσόνα από τη Λάρισα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές, καταστρέφοντας σχολικές εγκαταστάσεις, κάδους απορριμμάτων και λοιπό αστικό εξοπλισμό.

Ο Δήμος Ελασσόνας έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες για την απόδοση ευθυνών, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Ελασσόνας έχει προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στα περιστατικά.”

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει ότι τέτοιες ενέργειες δεν θα γίνουν ανεκτές και ότι θα εξαντληθεί κάθε νόμιμο μέσο για την προστασία της δημοτικής και δημόσιας περιουσίας.