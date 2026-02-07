Βαριά ήττα της ΑΕΛ στο Arena από τον Παναιτωλικό με 4-1

Με ένα «καυτό» πρώτο ημίχρονο ο Παναιτωλικός πέρασε από την έδρα της ΑΕΛ Novibet με 4-1 για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πήρε… βαθιά ανάσα ενόψει της συνέχειας.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 2′ ο Μπάτζι, με τον Εστεμπάν με τρομερό σουτ να διπλασιάζει τα τέρματα του «Τίτορμου». Ο Γκαράτε στο 31′ μείωσε σε 2-1, με τον Ρόσα στο 45’+4′ να γράφει το 3-1. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 74′ ο Σμυρλής με δυνατό σουτ.

Οι «βυσσινί» παρέμειναν στη 10η θέση με 19 βαθμούς, την ώρα που οι Αγρινιώτες ανέβηκαν στην 11η με 18 πόντους και ξέφυγαν από την… ουρά της βαθμολογίας.



Ο Παναιτωλικός μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση και κατάφερε να αιφνιδιάσει την ΑΕΛ Novibet, παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο και χτίζοντας σημαντικό προβάδισμα στο σκορ.

Μόλις στο 2’, οι Αγρινιώτες άνοιξαν το σκορ με υποδειγματική ανάπτυξη. Ο Ματσάν προώθησε γρήγορα την μπάλα, τροφοδότησε τον Ρόσα, ο οποίος έβγαλε ιδανική σέντρα και ο Μπάτζι με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-0. Ο Παναιτωλικός συνέχισε να πιέζει και στο 17’ απείλησε ξανά, με τον Μπουχαλάκη να δοκιμάζει το πόδι του, όμως ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε εύκολα.

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη προσπάθησε να αντιδράσει και στο 19’ κατέγραψε την πρώτη της τελική, όταν ο Πέρες επιχείρησε πλασέ εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά άουτ.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις και στο 22’ «άγγιξαν» το δεύτερο γκολ. Έπειτα από λάθος της άμυνας των «βυσσινί», ο Μπάτζι μοίρασε στον Λομπάτο, όμως το σουτ του κόντραρε και πέρασε εκτός.

Το δεύτερο τέρμα δεν άργησε να έρθει και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Ο Ματσάν εκτέλεσε κόρνερ, η μπάλα απομακρύνθηκε προσωρινά, όμως έφτασε στον Εστεμπάν, ο οποίος με εξαιρετικό γυριστό σουτ σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ για το 2-0.

Η ΑΕΛ Novibet βρήκε αντίδραση στο 31’ και μπήκε ξανά στο παιχνίδι. Ο Πέρες εξαπέλυσε δυνατό σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στη συνέχεια στον Κουτσερένκο, με τον Γκαράτε να επωφελείται από την αναστάτωση και από κοντά να μειώνει σε 2-1.

Παρά την πίεση των γηπεδούχων, ο Παναιτωλικός κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο και λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους «χτύπησε» ξανά. Στο 45’+4’, ο Ρόσα βρέθηκε μέσα στην περιοχή και με χαμηλό σουτ νίκησε τον Αναγνωστόπουλο, διαμορφώνοντας το 3-1.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναιτωλικός διαχειρίστηκε με ψυχραιμία το προβάδισμά του, χωρίς να κλειστεί υπερβολικά, ψάχνοντας τις στιγμές του στην κόντρα επίθεση.

Στο 51’ οι Αγρινιώτες πλησίασαν ξανά το γκολ, όταν ο Λομπάτο επιχείρησε σέντρα-σουτ από πλάγια θέση, με την μπάλα να περνά άουτ. Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε να ανεβάσει ρυθμό και στο 63’ ο Σίστο απείλησε, όμως ο Κουτσερένκο αντέδρασε σωστά και απομάκρυνε.

Ένα λεπτό αργότερα, στο 64’, ήταν η σειρά του Φεριγκρά να δοκιμάσει το πόδι του, αλλά το σουτ του δεν βρήκε στόχο. Η πίεση των «βυσσινί» συνεχίστηκε και στο 67’, με τον Σαγάλ να κάνει ωραία ατομική ενέργεια και να γυρίζει την μπάλα στον Σίστο, ο οποίος όμως με κακή προβολή δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να ξαναμπεί η ομάδα του Παντελίδη στο ματς.

Ό,τι δεν κατάφεραν οι γηπεδούχοι, το πέτυχε ο Παναιτωλικός, που «χτύπησε» ξανά στην αντεπίθεση. Στο 74’, τα «καναρίνια» έφυγαν υποδειγματικά στον ανοιχτό χώρο, με τον Σμυρλή να ξεπερνά όμορφα τον Μασόν και με δυνατό, αποφασιστικό σουτ να νικά τον Αναγνωστόπουλο, γράφοντας το 4-1.

Στο 86′ ο Φεριγκρά έκανε κεφαλιά, ωστόσο ο Κουτσερένκο μπλόκαρε με άνεση την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή των «βυσσινί». Στις καθυσερήσεις ο Μασόν έκανε ωραίο σουτ, χωρίς να απειλήσει την εστία του Κουτσερένκο.



ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Παντελάκης (46′ Σίστο), Όλαφσον, Φεριγκρά, Μπατουμπινσικά, Σουρλής (12′ Ναόρ), Πέρες (62′ Μούργος), Γκαράτε (62′ Πασάς), Σαγάλ, Τούπτα (78′ Ενγκόι).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (16′ Εστεμπάν), Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Σατσιάς, Ματσάν (81′ Μπρέγκου), Λομπάτο (67′ Άλεξιτς), Ρόσα (46′ Σμυρλής), Μπάτζι (81′ Γκαρσία).

Θανάσης Μαργαρίτης, monobala.gr