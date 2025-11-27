Βαριά καμπάνα στον παραβάτη με τη μηχανή που χτύπησε αστυνομικό

Βαρύς ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης χθες στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για 30χρονο δικυκλιστή που χτύπησε αστυνομικό προ ημερών στη Λάρισα μετά από έλεγχο. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν δυο χρόνια και οκτώ μήνες φυλάκιση, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, τα οποία όμως δεν θα καταβάλει καθώς η έφεση που υπέβαλε έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της 15ης Νοεμβρίου, στο σπίτι του καταδικασθέντος όπου εντοπίστηκε ύστερα από καταγγελία ζευγαριού ότι κινούνταν με μηχανή αντίθετα σε …ποδηλατόδρομο και παραλίγο να παρασύρει το παιδί τους.

Ο 30χρονος όχι μόνο δεν παραδόθηκε αλλλά κινήθηκε απειλητικά εναντίον των τριών αστυνομικών ρίχνοντας κεφαλιά σε έναν από αυτούς.

Στην απολογία του ο ίδιος αρνήθηκε ότι επιτέθηκε στον αστυνομικό αναφέροντας πως στην προσπάθεια της σύλληψης έπεσαν μαζί στο έδαφος, αλλά δεν έπεισε το δικαστήριο.

Πάντως η ποινική δίωξη που ζήτησε ο πατέρας του παιδιού, για εξύβριση και απειλή, κηρύχθηκε απαράδεκτη καθώς ο τελευταίος δεν παρέστη στο δικαστήριο για να την υποστηρίξει. Ενδεχομένως να φοβήθηκε, όπως συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις.

