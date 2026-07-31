Βαρύς τραυματισμός βιετναμέζου εργαζόμενου σε τροχαίο που σημειώθηκε τη νύχτα στην Ηρώων Πολυτεχνείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Πέμπτης, στη Λάρισα και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Καραγάτση.

Ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ποδήλατο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr το ποδήλατο οδηγούσε ένας βιετναμέζος μετανάστης ο οποίος εργάζεται σε εταιρεία προκατασκευών στη Λάρισα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην εντατική του νοσοκομείου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr