Βιετναμέζοι και Νεπαλέζοι σε επιχειρήσεις της Λάρισας λόγω έλλειψης εργατικών χεριών

Λείπουν τα εργατικά χέρια από τη Θεσσαλική αγορά και οι μεγάλες επιχειρήσεις στρέφονται, μοιραία, στο εξωτερικό για να βρουν κόσμο.

Βιομηχανική επιχείρηση της Λάρισας φέρνει 50 Βιετναμέζους εργάτες και ήδη ψάχνει σπίτια για να τους εγκαταστήσει.

Μια άλλη, επίσης της περιοχής, απασχολεί 30 Νεπαλέζους ενώ σύντομα θα προσθέσει άλλους 20 ώστε να βγει η δουλειά.

Όλοι αυτοί από τις παραπάνω χώρες, έχουν τη φήμη εργατικών ανθρώπων ενώ ζουν βίο λιτό, χωρίς περιττά έξοδα, και στέλνουν το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους στις οικογένειές τους.

Όπως εμείς κάποτε στην Γερμανία …

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)