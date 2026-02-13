Βιολάντα: Σε κακούργημα αναβαθμίζονται οι διώξεις – Βρέθηκαν δύο νέες αδήλωτες δεξαμενές

Σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βαθμό κακουργήματος προχώρησαν οι δικαστικές αρχές για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Οι τρεις συλληφθέντες των πρώτων 24 ωρών – ο ιδιοκτήτης της μονάδας, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας – είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως και είχαν αφεθεί ελεύθεροι με πλημμεληματικές διώξεις.

Ωστόσο, μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία για κακουργηματικές πράξεις, ενώ αναμένεται να κληθούν εκ νέου άμεσα ενώπιον Εισαγγελέως και Ανακρίτριας.

Νέες αποκαλύψεις από την έρευνα

Την ίδια ώρα, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ που βρέθηκε εκ νέου στον χώρο της τραγωδίας εντόπισε δύο επιπλέον αδήλωτες δεξαμενές αερίου, οι οποίες δεν είχαν αποτυπωθεί στις εγκεκριμένες μελέτες μηχανικών.

Οι δεξαμενές αυτές προστίθενται στις δύο αρχικές από τις οποίες προκλήθηκε η διαρροή, στοιχείο που ενισχύει τα ερωτήματα για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την πληρότητα των αδειοδοτήσεων.

(*) Φωτογραφία INTIME NEWS/ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

tomanifesto.gr