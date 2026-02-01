Βιολάντα: Σταμάτησαν προσωρινά οι έρευνες – Προπάνιο σε βάθος 25 μέτρων

Έχουν διακοπεί προσωρινά οι έρευνες για το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες στη μονάδα της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέα ανάφλεξη.

Από την πολύμηνη διαρροή, το προπάνιο είχε εισχωρήσει 25 μέτρα κάτω από το έδαφος. Στο μεταξύ, η Πυροσβεστική εξακολουθεί μετά από τόσες ημέρες να κάνει ρίψεις νερού, καθώς καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από την εγκατάσταση.

«Ξεσκονίζουν» αδειοδοτήσεις και έγγραφα

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει το cnn.gr, οι Αρχές «ξεσκονίζουν» όλα τα έγγραφα και τις αδειοδοτήσεις της επιχείρησης, ώστε να διαπιστωθoύν παραλείψεις και παρατυπίες, όπως η έλλειψη συστημάτων πυρασφάλειας στο υπόγειο που σημειώθηκε η έκρηξη και εάν τελικά οι εγκαταστάσεις και ο τεχνολογικός εξοπλισμός πληρούσαν τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει ο νόμος και να ρίξουν φως στα αίτια της έκρηξης που στέρησε τη ζωή στις εργαζόμενες της «Βιολάντα».

Την ίδια ώρα, έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στα Τρίκαλα από την Ομοσπονδία γάλακτος, τροφίμων και ποτών την Τρίτη (3/2), με συγκέντρωση στις 11:00 στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και παράλληλη κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα.

(*) φωτογραφία intime news