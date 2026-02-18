Βιολάντα: Το εργοστάσιο της Λάρισας βρέθηκε άψογο – αθηναϊκά “παιχνίδια” εις βάρος της επιχείρησης

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση το δράμα γύρω από την τραγωδία της Βιολάντα στα Τρίκαλα που στοίχισε τις ζωές πέντε εργαζομένων γυναικών, με την επιχείρηση να προσπαθεί στα ξανασταθεί στα πόδια της και να σώσει την εργασία των περίπου 250 εργαζομένων της.

Κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Πυροσβεστικής πραγματοποίησαν την Τρίτη επιθεώρηση στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας, εστιάζοντας στα θέματα ασφάλειας. Μάλιστα η παραγωγή του εργοστασίου βρισκόταν σε κανονική λειτουργία, παράγοντας προϊόντα που απευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού.

Πηγές με γνώση, με τις οποίες μίλησε το thessaliaeconomy.gr, αναφέρουν ότι οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν εξονυχιστικοί και αποδείχτηκε ότι η μονάδα της Λάρισας είναι καθόλα ασφαλής. Οι φούρνοι είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ δεν γίνεται πουθενά χρήση αερίου ή άλλων ενεργειακών καυσίμων όπως εκείνα που χρησιμοποιούνταν στα Τρίκαλα όπου συνέβη το κακό.

Παρόλα αυτά σε πολλά ΜΜΕ ανακυκλώνονται πληροφορίες παντελώς ανακριβείς, που κάνουν λόγο για δεξαμενές και υπόγεια όταν μάλιστα η μονάδα δεν διαθέτει καν καμινάδες. Η Βιολάντα, ως εταιρική οντότητα, με το φορτίο της τραγωδίας στην πλάτη και τον ιδιοκτήτη της προφυλακισμένο, επικοινωνιακά δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Και αυτό τη στιγμή που η περιρρέουσα φημολογία κάνει λόγο για επιχειρηματικά συμφέροντα των Αθηνών που, με τη βοήθεια κάποιων μέσων ενημέρωσης, στοχεύουν να γονατίσουν την εταιρεία και να την εξαγοράσουν για ένα κομμάτι ψωμί.

Οι υπεύθυνοι του δυστυχήματος των Τρικάλων θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, η νέμεση θα αποδοθεί. Τι θα γίνει όμως με την επιχείρηση και τις 250 οικογένειες που ζούνε από αυτή; Η επίσημη πολιτεία και οι υπηρεσίες της πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να στηρίξουν την εταιρεία και να την βοηθήσουν να μείνει ζωντανή. Η Θεσσαλία δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει μια επιχείρηση όπως η Βιολάντα, η προσφορά της οποίας στην τοπική κοινωνία είναι συγκεκριμένη και μετρήσιμη.

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr