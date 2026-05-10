Βορειοηπειρώτικη παράδοση στην κεντρική πλατεία παρουσία του ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη

Η Λάρισα βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο επίκεντρο της βορειοηπειρωτικής παράδοσης και πολιτιστικής έκφρασης, φιλοξενώντας την 1η Πανελλήνια Συνάντηση Πολιτιστικών Συλλόγων Βορείου Ηπείρου στην Κεντρική Πλατεία της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βορειοηπειρωτών Θεσσαλίας «Ο Πύρρος», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

Στη μεγάλη γιορτή της βορειοηπειρωτικής παράδοσης έδωσαν το «παρών» ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος, βουλευτές του νομού, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και πλήθος κόσμου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε συλλόγους, χορευτικά συγκροτήματα και πολυφωνικά σχήματα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και από τη Βόρειο Ήπειρο, παρουσιάζοντας μουσικές, τραγούδια και χορούς που αποτυπώνουν τη μακραίωνη πολιτιστική παράδοση του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η παρουσία του μεγάλου ερμηνευτή της ηπειρώτικης μουσικής Σάββα Σιάτρα, ο οποίος τιμήθηκε για τη διαχρονική προσφορά του στην παραδοσιακή μουσική και τον πολιτισμό της Ηπείρου.

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τη διοργάνωση ως μία προσπάθεια διατήρησης της ιστορικής μνήμης και ανάδειξης της πολιτιστικής ταυτότητας της Βορείου Ηπείρου, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεση η συνάντηση να καθιερωθεί ως θεσμός πανελλαδικής εμβέλειας με επίκεντρο τη Λάρισα.

Η Κεντρική Πλατεία πλημμύρισε από παραδοσιακές φορεσιές, ηπειρώτικους ήχους και πολυφωνικά τραγούδια, με το κοινό να συμμετέχει θερμά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη μνήμη και την πολιτιστική συνέχεια του βορειοηπειρωτικού ελληνισμού.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (foto thessaliatv.gr)