Βουτιά της θερμοκρασίας από την Κυριακή στη Λάρισα

Μεγάλη πτώση θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από την Κυριακή 11/01 σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η πτώση θα γίνει αισθητή πρώτα στα βόρεια και στη συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα, και σε πολλές περιοχές θα ξεπεράσει τους 10 °C.

Τόσο τη Δευτέρα 12/01 όσο και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα και το πρωί των δύο αυτών ημερών αναμένεται παγετός (θερμοκρασίες κάτω των 0 °C ακόμη και σε πεδινές περιοχές των κεντρικών και βορείων ηπειρωτικών).

Ειδικότερα στην πόλη της Λάρισας ο υδράργυρος το πρωί της Δευτέρας και της Τρίτης αναμένεται να υποχωρήσει έως και -4 °C.

kosmoslarissa.gr