Βρέθηκε σώος ορειβάτης απο την Μολδαβία στον Όλυμπο

Εντοπίστηκε ο άνδρας με καταγωγή από τη Μολδαβία και αυτή την ώρα τον κατεβάζουν πεζή από τον Όλυμπο.

Από τη θέση Γκορτσιά στον Όλυμπο φέρεται να ξεκίνησε ο άνδρας, ο οποίος ξεκίνησε την ανάβαση χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και χωρίς να έχει υπολογίσει την χιονόπτωση. Έτσι, όταν εγκλωβίστηκε σε δύσβατο σημείο περίπου 300 μέτρα μακριά απ’ το καταφύγιο της Πετρόστρουγκας – βρίσκεται σε υψομετρο 940 μέτρων – κάλεσε το 112 στις 5 τα ξημερώματα, δίνοντας το στίγμα του.

Ξεκίνησε η συγκεκριμένη επιχείρηση, μάλιστα με τη συνδρομή ελικοπτέρου, ενώ κλήθηκε και η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων.

Παύλος Σαρόγλου ertnews.gr