Βραβείο και πιστοποίηση CRI Pass στον Δήμο Λαρισαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διακυβέρνηση

«Για εμάς, η υπεύθυνη λειτουργία ενός σύγχρονου Δήμου δεν είναι τυπική διαδικασία, αλλά συνειδητή πολιτική επιλογή. Σημαίνει να σχεδιάζουμε με όρους μέλλοντος, να λειτουργούμε με διαφάνεια και λογοδοσία και να δίνουμε στους πολίτες μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η πιστοποίηση του Δήμου Λαρισαίων με το CRI Pass 2026 επιβεβαιώνει ότι η Λάρισα κάνει βήματα με σχέδιο, συνέπεια και σεβασμό στην κοινωνία», σημειώνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος.

Από το βήμα της εκδήλωσης για τη βράβευση οργανισμών που διακρίθηκαν για την ενσωμάτωση και εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Διακυβέρνησης στην καθημερινή τους λειτουργία, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRI), ο κ. Μαμάκος αναφέρθηκε στη φιλοσοφία διοίκησης που έχει επιλέξει η Δημοτική Αρχή, μια φιλοσοφία που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο

«Η Λάρισα τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις. Οι μεγάλες πλημμύρες του 2023 δοκίμασαν τις αντοχές της πόλης και της κοινωνίας μας.Μέσα από αυτή τη δύσκολη εμπειρία, όμως, αναδείχθηκε η δύναμη της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αποφασιστικότητας. Προχωρήσαμε στην αποκατάσταση, στην ενίσχυση των υποδομών και στον σχεδιασμό μιας πόλης πιο ανθεκτικής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, επενδύουμε σε μια διαφορετική αντίληψη για τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έναν Δήμο που δεν είναι μόνο πάροχος υπηρεσιών, αλλά ένας ενεργός οργανισμός που συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική πρόοδο της περιοχής του», τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Ο κ. Μαμάκος υπογράμμισε, ακόμη, πως οι αρχές της βιωσιμότητας και της κοινωνικής υπευθυνότητας είναι καθημερινές επιλογές και πρακτικές που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, ενώ ευχαρίστησε τους εργαζόμενους του Δήμου Λαρισαίων, τα στελέχη και τους συνεργάτες για τη συμβολή τους στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δήμου πιο σύγχρονου, πιο ανθρώπινου και πιο βιώσιμου, καθώς και τους ανθρώπους της CRI για την αξιολόγηση και την αναγνώριση της προσπάθειας της Δημοτικής Αρχής.

«Ο Δήμος Λαρισαίων θα συνεχίσει να υπηρετεί μια ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, με σεβασμό στο περιβάλλον και με σταθερή προσήλωση στις αξίες της υπευθυνότητας και της βιωσιμότητας», κατέληξε στην ομιλία του ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Δείτε την ομιλία του Δημάρχου Λαρισαίων:

Κριτήριο ανθεκτικότητας και εμπιστοσύνης

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους ΟΤΑ, οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, κ. Γιάννος Γραμματίδης υπογράμμισε την σημασία ανάδειξης της αριστείας και καινοτομίας στον τομέα της ΕΚΕ. «Η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι πλέον μια παράλληλη δράση ή μια επικοινωνιακή επιλογή. Είναι βασικό κριτήριο ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και εμπιστοσύνης. Μέσα από το CR Index, εδώ και 18 χρόνια, επιβραβεύουμε τις επιχειρήσεις που μετατρέπουν τις αρχές της βιωσιμότητας, της διαφάνειας και του ESG σε μετρήσιμη πράξη, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για την κοινωνία και την οικονομία», είπε.

Προσδοκία η λογοδοσία

«Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εταιρική λογοδοσία δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά προσδοκία από επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές, πελάτες και κοινωνία», τόνισε με τη σειρά του ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, κ.Matthew Lodge. Ο ίδιος σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως ο CR Index δεν λειτουργεί απλώς ως εργαλείο μέτρησης, αλλά ως στρατηγικό πλαίσιο που βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογούν, να συγκρίνουν και να ενισχύουν την επίδρασή τους.

Παρουσίες

Να σημειωθεί ότι στην τελετή βράβευσης, το «παρών» έδωσαν οι Υφυπουργοί Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννης Μπούγας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ.Ιωάννης Ανδριανός καθώς και οι κ.κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιωάννης Σαρακάκης – Πρόεδρος Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου, Γιάννης Σηφάκης – Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Εμπορικής Ανάπτυξης, Τειρεσίας, Χρυσή Καπιτσιμάδη, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών και Εκπαίδευσης, ΕΛΓΑ, Σπυρίδων Μάμαλης – Πρόεδρος, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Κατερίνα Μπούκη – Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Εμπειρίας του Επιβάτη, ΣΤΑ.ΣΥ, Αλέξανδρος Ευρυπίδης, Corporate Development Director, Genesis Pharma, Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων, ΕΥΔΑΠ, Μαρία Ρουκούδη, Team Manager, Corporate Responsibility & Sustainability, Lidl Hellas, Χαρά Δημάκη, Μέλος της Ομάδας του Εσωτερικού Ελέγχου, Βασίλειος Πετούσης, Energy & Sustainability Manager, Seanergy, Σοφία Μπουτσικούδη, Head of Sustainability, Principia, Σταμάτης Δρίτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΟΛ Crowe Συμβουλευτική, Μαρία Ξιτάκη – Group Corporate Affairs, Communications & ESG Senior Manager, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Ισίδωρος Τριπολίτης Chief Strategy & Transformation Officer, Αραμπατζής – Ελληνική Ζύμη.