“Βραχνάς” το κυκλοφοριακό για τη Λάρισα – Πρόβλημα για τους κατοίκους και η έλλειψη χώρων στάθμευσης

Mια ενδιαφέρουσα ημερίδα με θέμα “Βιώσιμη πόλη και κυκλοφοριακό: Από το πρόβλημα στη λύση”, βρίσκεται σε εξέλιξη στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Divani Palace, από τον Δήμο Λαρισαίων.

Διακεκριμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τοποθετούνται και συζητούν για τα φλέγοντα ζητήματα του κυκλοφοριακού, της στάθμευσης, της καθημερινής λειτουργίας, αλλά και της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη της Λάρισας.

«Η Λάρισα βρίσκεται σε μια φάση μετάβασης στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, ενώ οι ανάγκες της πόλης εξελίσσονται» δήλωσε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος.

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους πολίτες, που διενήργησε ο Δήμος Λαρισαίων τον περασμένο Νοέμβριο και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 900 δημότες.

Η παρουσίαση έγινε από τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Βασίλη Γερογιάννη και την ομάδα του.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαβούλευσης τα βασικά προβλήματα εντοπίζονται στην έλλειψη χώρων στάθμευσης και στο έντονο κυκλοφοριακό φορτίο.

Tα κύρια προβλήματα στην εφαρμογή του ΣΒΑΚ είναι, μεταξύ άλλων, η αδυναμία εύρεσης θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους παλαιών υποδομών, η ανάγκη για δωρεάν ή προσιτή στάθμευση για επαγγελματίες και εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά από περιοχές εκτός κέντρου, η μείωση του πλάτους των δρόμων και οι εκτεταμένες πεζοδρομήσεις προκαλούν έντονο μποτιλιάρισμα, απαίτηση για δημιουργία περιφερειακών πάρκινγκ και ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Προτείνονται, μεταξύ άλλων, δημιουργία οργανωμένων πάρκινγκ περιμετρικά του δακτυλίου, ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας με πύκνωση δρομολογίων, εντατικοποίηση των ελέγχων από τη Δημοτική Αστυνομία, απαίτηση για ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους πριν την εφαρμογή των παρεμβάσεων στην πόλη.

Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με παρέμβαση του Δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου, αναφορικά με τους πέντε άξονες προγραμματισμού της Δημοτικής Αρχής για τη Λάρισα του 2030.

