Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Τρέχουν οι αιτήσεις για τα voucher – Τι ισχύει για τις πολύτεκνες οικογένειες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την πρόσβαση παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του β΄ κύκλου της περιόδου 2026-2027.

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ, στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειες

Η βασική αλλαγή του νέου κύκλου είναι η δυνατότητα χορήγησης voucher σε βρέφη, νήπια και παιδιά πολύτεκνων οικογενειών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Το voucher συμμετοχής για τις περιπτώσεις αυτές καλύπτεται από τους πόρους του προϋπολογισμού του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη μέριμνα για την ενίσχυση και την ειδική φροντίδα και προστασία της πολύτεκνης οικογένειας.

Έτσι, τα κριτήρια συμμετοχής στο Πρόγραμμα για το voucher που καλύπτεται από πόρους του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διαμορφώνονται ως εξής:

Για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ, για τις οικογένειες με τρία παιδιά σε 38.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες καταργείται κάθε εισοδηματικό κριτήριο σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

Η συνολική δράση αφορά βρέφη και νήπια, καθώς και νήπια με αναπηρία, για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από cnn.gr)