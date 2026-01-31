Βυσσινί επέλαση στον Βόλο και καθαρή νίκη με 2-0

Η ΑΕΛ Novibet πανηγύρισε σπουδαίο διπλό στο Πανθεσσαλικό, επικρατώντας του Βόλος με 0-2 στο θεσσαλικό ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, μπροστά σε περίπου 5.000 φίλους των «βυσσινί» που δημιούργησαν έντονη ατμόσφαιρα στις εξέδρες.

Η ομάδα της Λάρισας, με αριθμητικό πλεονέκτημα από το πρώτο ημίχρονο και απόλυτο πρωταγωνιστή τον Τούπτα, που σκόραρε δύο φορές πριν την ανάπαυλα, έδειξε χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα, παίρνοντας μια νίκη μεγάλης σημασίας απέναντι σε έναν άμεσο βαθμολογικό αντίπαλο.

Με τη νίκη αυτή, οι «βυσσινί» ανέβηκαν στους 19 βαθμούς και τη 10η θέση, ενώ στον αντίποδα ο Βόλος παρέμεινε στην 7η θέση με 25 βαθμούς

Πρώτη απειλή από τον Βόλο

Στο 14ο λεπτό, ο Βόλος δημιούργησε την πρώτη του καλή στιγμή, όταν το σουτ του Χουάνπι κόντραρε και η μπάλα στρώθηκε στον Λάμπρου.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δοκίμασε το αριστερό σουτ στην κίνηση, όμως ο Αναγνωστόπουλος αντέδρασε σωστά και στη συνέχεια η άμυνα της ΑΕΛ απομάκρυνε τον κίνδυνο.



Βόλος-ΑΕΛ | Ο Λάμπρου απειλεί, ο Αναγνωστόπουλος αποκρούει!

Γρήγορη αντεπίθεση για τους φιλοξενούμενους

Στο 20ό λεπτό, η ΑΕΛ βγήκε με ταχύτητα στην κόντρα, με τέσσερις παίκτες να συμμετέχουν στη φάση και τον Πέρες να κουβαλά την μπάλα για αρκετά μέτρα. Λίγο πριν μπει στην περιοχή, μοίρασε αριστερά στον Τούπτα, ο οποίος σούταρε από καλή θέση, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ.

Σόρια ανέβηκε από δεξιά και έβγαλε τη σέντρα προς το πρώτο δοκάρι, εκεί όπου ο Μακνί πήρε την κεφαλιά, ωστόσο η προσπάθειά του πέρασε ψηλά, χωρίς να απειλήσει ουσιαστικά.



Βόλος-ΑΕΛ | Η ευκαιρία για τον Βόλο

Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΛ

Στο 30ό λεπτό, ο Σαγκάλ εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα του Βόλου, βγήκε στην πλάτη των αμυντικών και πρόλαβε την έξοδο του Σιαμπάνη.

Η κεφαλιά του, όμως, δεν είχε δύναμη, με τους αμυντικούς του Βόλου να απομακρύνουν την μπάλα λίγο πριν καταλήξει στην κενή εστία.



Βόλος-ΑΕΛ | Ο Σαγκάλ κοντά στο γκολ

Πέναλτι και αποβολή μετά από on field review

Στο 34ο λεπτό, έπειτα από γέμισμα του Σαγκάλ, η ΑΕΛ πίεσε με φάση διαρκείας στα καρέ του Βόλου. Ο Τούπτα σούταρε και ο Κάργας απομάκρυνε πάνω στη γραμμή, με τους παίκτες της ΑΕΛ να διαμαρτύρονται για χέρι.

Ο Κατοίκος κλήθηκε σε on field review και τελικά καταλόγισε πέναλτι, δείχνοντας παράλληλα την κόκκινη κάρτα στον Κάργα, αφήνοντας τον Βόλο με δέκα παίκτες.



Βόλος-ΑΕΛ | Με VAR το πέναλτι για την ΑΕΛ και η κόκκινη στον Κάργα, ο Σιαμπάνης αποκρούει την εκτέλεση του Τούπτα!

Σιαμπάνης κράτησε προσωρινά τον Βόλο

Στο 38ο λεπτό, ο Τούπτα ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία, όμως ο Σιαμπάνης έπεσε σωστά και απέκρουσε σε κόρνερ, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του.

Στο 39ο λεπτό, μετά από νέα φάση διαρκείας και αδυναμία της άμυνας του Βόλου να απομακρύνει, ο Τούπτα βρέθηκε από κοντά και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για την ΑΕΛ.



Βόλος-ΑΕΛ | Το 0-1 με τον Τούπτα!

Δεύτερο χτύπημα πριν την ανάπαυλα

Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, η ΑΕΛ βρήκε και δεύτερο γκολ, με τον Τούπτα να παίρνει την πάσα του Μούργου και με δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής να στέλνει την μπάλα στον ουρανό της εστίας, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Σιαμπάνη.



Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Αμπαντά (53′ Φορτούνα), Κόμπα, Γρόσδης (46′ Μύγας), Τζόκα (74′ Ουρτάδο), Χουάνπι (41′ Αγιάκουα), Λάμπρου, Μακνί (53΄Γκονζάλες).

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Ηλιάδης (73′ Ατανάσοφ), Μπατουμπινσικά, Μασόν, Όλαφσον, Σουρλής (73′ Γκαράτε), Πέρες (85′ Χατζηστραβός), Μούργος (60′ Ναόρ), Τούπτα, Σαγάλ (85′ Κοσσονού).

Θέμης Καραμιχάλης, monobala.gr