Η METLEN δημιουργεί στον Βόλο το μεγαλύτερο αμυντικό hub της Ελλάδας – Επενδύσεις άνω των 100 εκ. ευρώ και 1.000 θέσεις εργασίας

Ο Βόλος μετατρέπεται με ταχύτατους ρυθμούς σε έναν από τους σημαντικότερους αμυντικούς βιομηχανικούς κόμβους της Ευρώπης, καθώς η METLEN υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο που αλλάζει τα δεδομένα για τη βιομηχανία της χώρας και την τοπική οικονομία.

Το λεγόμενο «Volos Defence Hub» αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη επένδυση της εταιρείας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και αναπτύσσεται γύρω από τις υφιστάμενες και νέες παραγωγικές μονάδες της METLEN στη Μαγνησία. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου βιομηχανικού οικοσυστήματος που θα μπορεί να υποστηρίζει ταυτόχρονα πολλαπλά αμυντικά προγράμματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το αμυντικό hub ξεκίνησε από δύο βασικές μονάδες στον Βόλο, το ιστορικό εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας και τη μονάδα της Servisteel στην Α’ ΒΙΠΕ. Η ανάπτυξη που ακολούθησε ήταν εντυπωσιακή. Αρχικά ανακοινώθηκε η δημιουργία πέντε ανεξάρτητων εργοστασίων, ενώ στις αρχές του 2026 η METLEN προχώρησε στην εξαγορά της NK Trailers, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των παραγωγικών μονάδων στις έξι.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, το συγκρότημα θα περιλαμβάνει έξι αυτόνομα εργοστάσια που θα μπορούν να εξυπηρετούν ισάριθμα αμυντικά προγράμματα ταυτόχρονα, δημιουργώντας μια παραγωγική δυναμική χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η επένδυση εξελίσσεται σε διαδοχικές φάσεις. Ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η τρίτη μονάδα στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, η οποία αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία στο β΄εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, έχει εγκριθεί η κατασκευή τέταρτου εργοστασίου υψηλής τεχνολογίας, με προϋπολογισμό περίπου 50 εκατ. ευρώ. Η νέα μονάδα θα καταλαμβάνει περισσότερα από 10.000 τετραγωνικά μέτρα και θα διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή εξαρτημάτων προηγμένων αμυντικών συστημάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων νέας γενιάς.

Πέρα από τη συγκεκριμένη επένδυση, η METLEN υλοποιεί παράλληλα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 45 εκατ. ευρώ για την επέκταση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων εξειδικευμένων μεταλλικών κατασκευών στον Βόλο. Με την ολοκλήρωση των έργων, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας θα επεκταθούν από περίπου 30.000 τετραγωνικά μέτρα σε περισσότερα από 100.000 τετραγωνικά μέτρα βιομηχανικών χώρων.

Η πρόσφατη εξαγορά της NK Trailers συνοδεύεται από επιπλέον επενδύσεις 30 έως 40 εκατ. ευρώ για εκσυγχρονισμό, αναβάθμιση εξοπλισμού και ανάπτυξη νέων γραμμών παραγωγής, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη βιομηχανική παρουσία της εταιρείας στη Μαγνησία.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το αποτύπωμα στην απασχόληση. Η νέα τέταρτη μονάδα εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει 200 έως 250 νέες θέσεις εργασίας. Σε πλήρη ανάπτυξη, το Volos Defence Hub αναμένεται να απασχολεί περίπου 1.000 εξειδικευμένους εργαζομένους, από μηχανικούς και τεχνικούς έως προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης στην αμυντική βιομηχανία.

Η METLEN εκτιμά ότι το συγκρότημα θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής αμυντικής παραγωγής, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς ομίλους όπως οι KNDS, IVECO Defence Vehicles και Lockheed Martin. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων θα βρίσκονται η κατασκευή εξαρτημάτων και υποσυστημάτων για τεθωρακισμένα οχήματα, αμυντικά συστήματα και ειδικές μεταλλικές κατασκευές υψηλής τεχνολογίας.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι πρώτες νέες μονάδες αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του 2026, ενώ το τέταρτο εργοστάσιο προγραμματίζεται να ξεκινήσει παραγωγική λειτουργία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τον Ιούνιο του 2025, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει ότι θα επιστρέψει στον Βόλο μέσα στο 2026 για τα επίσημα εγκαίνια του αμυντικού βιομηχανικού συγκροτήματος, όπως και θα γίνει στις 23 του μηνός στις 11:30.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν πλέον τα 100 εκατ. ευρώ και με προοπτική περαιτέρω επέκτασης, το Volos Defence Hub της METLEN δεν αποτελεί μόνο ένα μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο. Συνιστά μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί στη Θεσσαλία τις τελευταίες δεκαετίες, τοποθετώντας τον Βόλο στον χάρτη της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και δημιουργώντας νέες αναπτυξιακές προοπτικές για ολόκληρη την περιοχή.

Θοδωρής Σταμούλης, kosmoslarissa.gr