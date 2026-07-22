Βόλτα Χατζηδάκη στο κέντρο της Λάρισας παρέα με βουλευτές και κομματικούς της τοπικής Ν.Δ.

Ολιγόλεπτη βόλτα στο κέντρο της Λάρισας πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης, λίγη ώρα πριν από την προγραμματισμένη πολιτική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Λάρισας στο Φρούριο.

Τον κ. Χατζηδάκη συνόδευσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Κέλλας, Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθώς και στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης. Ανάμεσά τους ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΕΠ Λάρισας Ηλίας Σουφλιάς, η πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ ΝΔ Λάρισας Ελένη Ξυνοπούλου και ο περιφερειακός σύμβουλος Βασίλης Πινακάς.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο εμπορικό κέντρο της πόλης, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες και επαγγελματίες της αγοράς, ανταλλάσσοντας απόψεις για ζητήματα της καθημερινότητας, πριν μεταβεί στον χώρο της εκδήλωσης στο Φρούριο.

kosmoslarissa.gr (foto tinealarissa.gr)