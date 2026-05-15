Γαλάζιες Σημαίες για τα Νέα Μεσάγγαλα – Διεθνής αναγνώριση για τρεις ακτές

Τρεις Γαλάζιες Σημαίες απέσπασαν και για το 2026 οι παραλίες στα Νέα Μεσάγγαλα του Δήμου Τεμπών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά την υψηλή ποιότητα των υδάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στην παραλιακή ζώνη της περιοχής.

Πρόκειται για τις ακτές «Νέα Μεσάγγαλα 1 – Θέση Καράβια», «Νέα Μεσάγγαλα 2 – Θέση Μανίκας» και «Νέα Μεσάγγαλα 3 – Θέση Αμμόλοφοι», οι οποίες περιλαμβάνονται και φέτος στη διεθνή λίστα των βραβευμένων ακτών της Ελλάδας.

Οι τρεις ακτές του Δήμου Τεμπών διατηρούν σταθερά τη διάκριση εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς οι παραλίες «Καράβια» και «Μανίκας» βραβεύονται συνεχώς από το 2006, ενώ οι «Αμμόλοφοι» από το 2007.

Η βράβευση με τη Γαλάζια Σημαία αποτελεί διεθνές σύμβολο ποιότητας και απονέμεται μόνο σε οργανωμένες ακτές που πληρούν αυστηρά κριτήρια, όπως η καθαρότητα των νερών, η ασφάλεια των λουόμενων, η περιβαλλοντική διαχείριση και η παροχή υπηρεσιών προς τους επισκέπτες.

Η διάκριση αυτή ενισχύει περαιτέρω το τουριστικό προφίλ των Νέων Μεσαγγάλων και της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Τεμπών, λίγες εβδομάδες πριν την κορύφωση της θερινής περιόδου, προσελκύοντας επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία αλλά και άλλες περιοχές της χώρας.

