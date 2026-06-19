Γαλάνη και Τσαλιγοπούλου ταξίδεψαν τους Λαρισαίους στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ Πηνειού

Με μια συναυλία γεμάτη αγαπημένες μελωδίες και έντονη συγκινησιακή φόρτιση άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης η αυλαία του Φεστιβάλ Πηνειού στη Λάρισα, με πρωταγωνίστριες δύο από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της ελληνικής μουσικής σκηνής, τη Χάρις Αλεξίου Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Χιλιάδες Λαρισαίοι κατέκλυσαν τον χώρο του φεστιβάλ στις όχθες του Πηνειού, απολαμβάνοντας μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που σηματοδότησε με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων.

Οι δύο καλλιτέχνιδες, με τις ιδιαίτερες φωνές και τη μακρά πορεία τους στο ελληνικό τραγούδι, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα με γνωστές επιτυχίες από τη δισκογραφική τους διαδρομή, αλλά και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό διαχρονικά. Οι θεατές συμμετείχαν ενεργά, τραγουδώντας μαζί τους και δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της πόλης.

Η πρεμιέρα του Φεστιβάλ Πηνειού επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό χαρακτήρα του θεσμού, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τα πολιτιστικά δρώμενα της Λάρισας και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε καλοκαίρι.

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή με Μαρίνα Σπανού, Social Waste, και Τέσσερα Τέταρτα (4/4).

Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε ιδανικότερο ξεκίνημα για το φεστιβάλ από την αποψινή συναυλία. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να υποδεχόμαστε δύο κορυφαίες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, την Δήμητρα Γαλάνη και την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

kosmoslarissa.gr (foto larisanew.gr)