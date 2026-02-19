ΓΕΛ Καλαμπάκας: Δόθηκαν τα ονόματα των τριών αδικοχαμένων κοριτσιών σε αίθουσα του σχολείου

Σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανεξίτηλης μνήμης, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο σχολείο μας η τελετή ονοματοδοσίας σχολικής αίθουσας προς τιμήν των τριών κοριτσιών της πόλης μας, της Αναστασίας, της Θώμης και της Χρύσας, που έχασαν τη ζωή τους στο προδιαγεγραμμένο σιδηροδρομικό έγκλημα των Τεμπών.

Η κίνηση αυτή είναι μια υπόσχεση ότι τα χαμόγελα, τα όνειρα και η απουσία τους δεν θα ξεχαστούν. Από σήμερα, ο χώρος αυτός θα φέρει τα ονόματά τους, υπενθυμίζοντας σε όλους μας —μαθητές και εκπαιδευτικούς— την αξία της ανθρώπινης ζωής και το διαρκές αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης.

Το σχολείο μας, ως χώρος παιδείας και διαμόρφωσης συνειδήσεων, επιλέγει να κρατήσει τη μνήμη τους ζωντανή εκεί που χτυπά η καρδιά της νεολαίας μας. Γιατί οι μαθήτριές μας, τα παιδιά της Καλαμπάκας, θα είναι πάντα «παρούσες» ανάμεσά μας.

