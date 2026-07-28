Γενέθλια Τσίπρα εν μέσω συνδιάσκεψης της ΕΛ.Α.Σ. για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Τα 52 του χρόνια έκλεισε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του φρόντισαν να του ετοιμάσουν μια μικρή έκπληξη.

Εκεί που η συζήτηση στο Σεράφειο (Αθήνα) για το σχέδιο «Αριστοτέλης» βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, μια νεαρή κοπέλα εμφανίστηκε κρατώντας μια τούρτα, αιφνιδιάζοντας τον πρώην πρωθυπουργό.

Οι παρευρισκόμενοι άφησαν για λίγο στην άκρη τα αυτοδιοικητικά και σηκώθηκαν όρθιοι για να του τραγουδήσουν το γνωστό τραγούδι των γενεθλίων, δημιουργώντας μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στην εκδήλωση.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ευχαρίστησε τους συντρόφους του από το μικρόφωνο, χαμογέλασε εμφανώς συγκινημένος και έσβησε το κεράκι της τούρτας, κερδίζοντας το χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

Παρών στην εκδήλωση, όπως φάινεται και στη φωτογραφία, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας.

kosmoslarissa.gr

foto Τατιάνα Μπόλαρη, EUROKINISI