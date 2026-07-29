Γερμανική τεχνογνωσία στους ελληνικούς σιδηροδρόμους – Υπογράφεται σύμβαση με την Deutsche Bahn

Με γερμανική σφραγίδα προχωράει η διαδικασία μετασχηματισμού του ΟΣΕ (Σιδηρόδρομοι Ελλάδος) καθώς, έπειτα και από την απαξίωση στην οποία είχε περιέλθει ο ελληνικός σιδηρόδρομος, η γερμανική Deutsche Bahn αναλαμβάνει χρέη technical manager με σκοπό την αναδιοργάνωση, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη μετατροπή του σε έναν αξιόπιστο φορέα. Η γερμανική εταιρεία ήταν και ο μοναδικός διεκδικητής του κλειστού διαγωνισμού (265 του 4412/2016) που διενεργήθηκε το προηγούμενο διάστημα, προϋπολογισμού έως 62 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιώματος προαίρεσης για επιπλέον 5 χρόνια), με διάρκεια 60 μήνες (5 έτη) και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 5 έτη, ενώ η σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί έως το τέλος του μήνα. Βασικός στόχος είναι η αναδιοργάνωση κρίσιμων λειτουργιών του διαχειριστή υποδομής, η εποπτεία και η βελτίωση της ασφάλειας και της καθημερινής λειτουργίας του ελληνικού σιδηροδρόμου, σε μια περίοδο μάλιστα που η υποδομή εξακολουθεί να είναι προβληματική. Ενδεικτικά, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η προκήρυξη διαγωνισμών για έργα αναβάθμισης της υποδομής όπως το ΣΚΑ – Οινόη επί του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, αλλά και το τμήμα Ανω Λιόσια – Κιάτο, του οποίου τα συστήματα ασφαλείας έχουν βανδαλιστεί, εδώ και 15 χρόνια, από το 2012. Μεγάλη εκκρεμότητα επίσης παραμένει η λειτουργία του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS στον κεντρικό άξονα, καθώς ακόμη και μετά την αποκατάσταση των σιδηροδρομικών έργων από τη θεομηνία «Daniel» εκκρεμεί για πολλά τμήματα η αδειοδότησή του από τη ΡΑΣ (π.χ. Δομοκός – Λάρισα), διαδικασία που απαιτεί χρόνο.

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση μελών της διαρκούς επιτροπής παραγωγής και εμπορίου της Βουλής, προ της υπογραφής της σύμβασης (ύψους 24,35 εκατ., διάρκειας 60 μηνών) για την υπηρεσία «παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου, για την επίτευξη της επιχειρησιακής ενίσχυσης της “Σιδηρόδρομοι Ελλάδος”, την επίτευξη της ανάπτυξης διαδικασιών και συστημάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς την εταιρεία», ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, επισήμανε πως ο technical manager θα υποστηρίξει τον ΟΣΕ σε επτά κρίσιμους επιχειρησιακούς τομείς: ασφάλεια και επιχειρησιακό έλεγχο, λειτουργία δικτύου και κυκλοφορία, συντήρηση και διαχείριση υποδομής, έργα, ψηφιακές λειτουργίες, ανθρώπινο δυναμικό και εταιρική διακυβέρνηση. «Οφείλω να ξεκαθαρίσω ότι η σύμβαση δεν υποκαθιστά τη διοίκηση, ούτε εκχωρεί τη θεσμική ευθύνη των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Οι αποφάσεις, ο έλεγχος και η ευθύνη παραμένουν στην εταιρεία και στα θεσμικά της όργανα. Ο ανάδοχος καλείται να μεταφέρει γνώση, να εγκαθιδρύσει σύγχρονες διαδικασίες και να ενισχύσει τα στελέχη μας, ώστε η νέα ικανότητα να παραμείνει στον οργανισμό», υπογράμμισε ο κ. Παληός, υποστηρίζοντας πως υπάρχει ανοιχτή διακήρυξη για την πρόσληψη 33 γενικών διευθυντών και ότι ακολουθεί η πρόσληψη 431 νέων στελεχών «γιατί χρόνια είχαν να γίνουν προσλήψεις στον οργανισμό».

Καθώς δέχθηκε πλήθος ερωτήσεων για τη νομιμότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας αλλά και για το περιεχόμενο της σύμβασης, ανέφερε πως επελέγη η διαδικασία του άρθρου 265 του ν. 4412 λόγω της αυξημένης εξειδίκευσης αλλά και των υψηλών προσόντων για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας. «Η πρώτη φάση είναι ανοικτή διαδικασία, οποιοσδήποτε διαχειριστής υποδομής, κρατικός οργανισμός ή θυγατρική κρατικού οργανισμού μπορούσε να συμμετάσχει, αρκεί να είχε 1.000 χιλιόμετρα δίκτυο σιδηροδρομικό ή 50 χιλιόμετρα σε νέο έργο και ομάδα με 40 στελέχη».

Την ώρα που η ασφάλεια του σιδηροδρόμου βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης, η ΡΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 300.000 ευρώ σε ΟΣΕ (120.000 ευρώ) και Hellenic Train (180.000 ευρώ), για σοβαρές υποτροπές, παραβάσεις της σιδηροδρομικής νομοθεσίας και του γενικού κανονισμού κυκλοφορίας. Τα πρόστιμα αφορούν το συμβάν στις 9 Οκτωβρίου 2024, όταν η αμαξοστοιχία 4245 που εκτελούσε το δρομολόγιο Κάντζα – Ανω Λιόσια οδηγήθηκε σε λάθος γραμμή λόγω λανθασμένης χάραξης και συγκεκριμένα στη γραμμή 3 του μετρό στην περιοχή της Δουκίσσης Πλακεντίας. Εάν και ο ΟΣΕ, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως με το εν λόγω περιστατικό δεν διακυβεύτηκε η ασφάλεια της κυκλοφορίας, η ΡΑΣ απέρριψε τον ισχυρισμό ως αβάσιμο. Μάλιστα, επικαλούμενη έγγραφο της διεύθυνσης κυκλοφορίας του οργανισμού, ανέφερε πως ο ίδιος ο ΟΣΕ ομολογεί ότι η αμαξοστοιχία κατευθύνθηκε προς τη γραμμή του μετρό «λόγω του ότι εκ παραδρομής είχε χαραχθεί από τον σταθμάρχη του ΚΕΚ/ΣΚΑ πορεία για την αμαξοστοιχία 334 του μετρό Αεροδρόμιο – Πλακεντίας με ώρα αναχώρησης 17.34 που ακολουθούσε». Παράλληλα, σύμφωνα με την αρχή, οι μηχανοδηγοί δεν συμμορφώθηκαν με τις ενδείξεις του φωτοπροσήματος Α402 και δεν προέβησαν σε άμεση στάθμευση και σε επικοινωνία με το ΚΕΚ αεροδρομίου, μόλις αντιλήφθηκαν ότι ακολουθούν διαφορετική πορεία.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ της Δέσποινας Κόντη στην Καθημερινή)